Son dakika güncel: Beypazarı'nda kurban kesim kursu açılacak
Son dakika güncel haberi... Beypazarı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı dolaysıyla, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle kurban kesim kursu açacak.
Beypazarı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı dolaysıyla, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle kurban kesim kursu açacak.
Kursta, kursiyerlere hayvan kesimi konusunda bilinmesi gerekenler anlatılacak.
Kursa katılmak isteyenlerin kayıt yaptırması gerektiği ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 13:43 Kaynak: AA
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