Son dakika gündem: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü - Son Dakika
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Son dakika gündem: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

18.03.2022 17:58
Son dakika gündem: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

Son dakika haberine göre Kars Valiliği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla, şehit ve gazi aileleri onuruna yemekli program düzenledi.

Kars Valiliği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla, şehit ve gazi aileleri onuruna yemekli program düzenledi.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğünde düzenlenen programda konuşan Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Öksüz, Türk milletinin bugüne kadar bu vatan uğruna milyonlarca şehit verdiğini ifade ederek, "Güvenlik güçlerimiz, ülkemizin güvenliğini sağlamak adına, Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sarıkamış'ta olduğu gibi yedi düvele karşı verdiği mücadelenin bir benzerini bugün de adı her ne olursa olsun emperyalist güçlerin terör maşalarına karşı başarılı bir şekilde yürütmektedir." dedi.

Herhangi bir tehlikede, devlet ve milletin bekası için gözünü kırpmadan şehit olmaya hazır olduklarını dile getiren Öksüz, şunları kaydetti:

"Sizin evlatlarınız da bu vatan uğruna canlarını verdiler, kanlarını akıttılar. Şunu biliniz ki, bir şehidimiz olduğunda sadece ailelerin değil, hepimizin, bütün milletimizin yüreği yanıyor. Şehit ailelerimizi, gazilerimizi ve ailelerini kendi ailemiz olarak görüyoruz. İşte, biz böyle bir milletiz. Canları uğruna bu vatanı bizlere emanet eden, devletimizin ve milletimizin bekası uğrunda büyük fedakarlıklar gösteren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacağız."

Öksüz programın sonunda il protokolüyle birlikte şehit ve gazi aileleriyle sohbet ederek sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Son dakika gündem: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü
Son dakika gündem: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü
Son dakika gündem: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü
Son dakika gündem: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

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Son dakika haber... 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü Son dakika haber... 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü Bozüyük'te Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü nedeni ile törenler düzenlendi Bozüyük'te Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü nedeni ile törenler düzenlendi

Çanakkale, 18 mart, Şehit, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü - Son Dakika
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