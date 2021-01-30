Son dakika gündem: ABD'de yüksek mahkeme, refakatsiz göçmen çocukların sınır dışı edilmesinin devamına karar verdi - Son Dakika

Son dakika gündem: ABD'de yüksek mahkeme, refakatsiz göçmen çocukların sınır dışı edilmesinin devamına karar verdi

30.01.2021 15:47
Son dakika gündem: ABD'de yüksek mahkeme, refakatsiz göçmen çocukların sınır dışı edilmesinin devamına karar verdi, System.String[]

Son dakika haber: ABD'de federal bölge temyiz mahkemesi, refakatsiz olarak güney sınırını geçen göçmen çocukları sınır dışı etme uygulamalarının sürdürülmesine karar verdi.

ABD'de federal bölge temyiz mahkemesi, refakatsiz olarak güney sınırını geçen göçmen çocukları sınır dışı etme uygulamalarının sürdürülmesine karar verdi.

Columbia Bölgesi Federal Temyiz Mahkemesi, eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin binlerce refakatiz göçmen çocuğu ülkelerine geri göndermesi uygulamasını durduran yerel mahkemenin kararını bozdu.

Adalet Bakanlığı kararla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmazken, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliğinden (ACLU) avukat Lee Gelernt, yaptığı açıklamada, temyiz mahkemesinin kararını "geçici bir engel" olarak nitelendirdi.

Gelernt, ABD Başkanı Joe Biden'ın Trump yönetimi tarafından uygulanan göçmen karşıtı politikayı iptal ederek göçmenlerin geri gönderilmesinin durdurulmasına ilişkin devam eden davalara gerek kalmayacağını umduğunu söyleyerek, refakatsiz çocuklar adına bu davayı takip etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Başkan Biden, görevinin ilk gününde Trump döneminin en tartışmalı kararlarından biri olan Meksika sınırına örülen duvara sağlanan fonların kesilmesine yönelik bir kararname imzalamış ve ülkede bulunan 11 milyon kişinin sınır dışı edilmesini bir öncelik haline getiren kararnamesini de iptal etmişti.

Biden, ayrıca, Trump'ın yasa dışı göçmenlerin 10 yılda bir yapılan nüfus sayımına dahil edilmemesi planını da iptal ederek, 1 Ocak 2021'den önce ABD'de bulunan herkesin Yeşil Kart alması ve ABD vatandaşlığına başvurmasını sağlayacak bir tasarı hazırlamıştı.

ABD'nin "sıfır tolerans" politikası binlerce çocuğu ailesinden kopardı

Trump yönetimi, Orta Amerikalı göçmenlerin ABD-Meksika sınırı üzerinden düzensiz göçünü önlemek amacıyla 2018 ilkbaharında benimsediği "sıfır tolerans" politikası kapsamında, binlerce göçmen çocuğu ailelerinden ayırmıştı.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliğinin (ACLU) geçen ay edindiği hükümet kayıtlarının analizinde, 26 Haziran 2018-29 Haziran 2019'da 911 çocuğun 844 aileden koparıldığı belirtilmişti.???????

Amerika Birleşik Devletleri, Adalet Bakanlığı, Donald Trump, Temyiz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: ABD'de yüksek mahkeme, refakatsiz göçmen çocukların sınır dışı edilmesinin devamına karar verdi - Son Dakika


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