Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Adana'da, mesai bitiminde evine dönmek için motosikletiyle yola çıkan garson, otomobille çarpıştığı kazada hayatını kaybetti.

Merkez Yüreğir ilçesindeki bir restoranda garson olarak çalışan Mehmet Adanır (31), gece mesaisini tamamlayıp evine gitmek için motosikletiyle yola çıktı.

Adanır, Hacı Sabancı Bulvarı'nda seyir halindeyken Ö.A. yönetimindeki 01 NM 163 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Adanır, tedaviye alındığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan ve alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Ö.A. ise sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Motosiklet sürücüsünün akrabası Mehmet Fikri Aykal, gazetecilere, "Yeğenimizin akşam iş yerinden çıkıp eve geleceği sırada kazada ağır yaralandığı haberini aldık. Daha sonra da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Otomobilin sürücüsü de alkollüymüş. Kazadan sonra sürücüye ev hapsi verilmişti, yeğenimin vefatından sonra sürücü tutuklandı." dedi.

Restoranda görev yaptığı alan hizmete kapatıldı

Adanır'ın çalıştığı restoranda, mesai arkadaşları hayatını kaybeden garsonun görev yaptığı alanı hizmete kapatıp fotoğraf ve karanfillerle donattı.

Restoran sahibi Uğur Aydın, yaşamını yitiren Adanır'ın çevresinde sevilen örnek biri olduğunu belirterek, "Yaklaşık 4 yıldır bizimle beraber çalışıyordu. Kendisiyle ağabey kardeş gibiydik. Şimdi onu kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Burada onun yokluğu nedeniyle hiç kimsenin yüzü gülmüyor. Bulunduğum yer, kaybettiğimiz arkadaşımızın hizmet ettiği alandı. Bu alana onun ismini vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Adanır'ın kazadan önce çalıştığı restoranda müşterilerine hizmet etmesi ve kazadan 3 dakika önce kaskını takarak motosikletine binip iş yerinden ayrılması güvenlik kameralarına yansıdı.