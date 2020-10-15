Adnan Oktar Davasında dosyanın mütalaa için savcıya gönderilmesi kararı verildi - Son Dakika

Adnan Oktar Davasında dosyanın mütalaa için savcıya gönderilmesi kararı verildi

15.10.2020 17:09
Adnan Oktar Davasında dosyanın mütalaa için savcıya gönderilmesi kararı verildi, System.String[]

ADNAN Oktar organize suç örgütüne yönelik 76'sı tutuklu 238 sanık hakkında açılan dava görülmeye devam etti.

ADNAN Oktar organize suç örgütüne yönelik 76'sı tutuklu 238 sanık hakkında açılan dava görülmeye devam etti. Mahkeme heyeti, mütalaasını açıklaması için dava dosyasının savcıya gönderilmesine karar verdi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında görülen duruşmaya tutuklu sanık Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda tutuklu ve tutuksuz sanık katıldı. Duruşmada taraf avukatları da yer aldı.

SAVUNMASI 4 GÜN SÜRDÜDuruşma haftanın başında başlayan tutuklu sanık Adnan Oktar'ın hazırlanan ek iddianameye karşı savunmasının alınmasıyla devam etti. Ek iddianameye karşı Adnan Oktar'ın savunmasının alınması 4 gün sürdü. Oktar'ın savunmasının alınmasının ardından taraf avukatları sanıkların tutukluluğuna ilişkin beyanda bulundu. TUTUKLULUKLARI DEVAM ETTİMahkeme heyeti, sanıklar hakkında tutukluluk incelemesi yaparak, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine hükmetti. Ara kararını açıklayan heyet, mütalaasını açıklamak üzere dava dosyasının savcıya gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. İDDİANAMEDEN İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 226 sanık ile 125 mağdur-müşteki yer alıyor. İddianamede Adnan Oktar Suç Örgütü'nün kuruluşu, yapısı, kuralları, örgüt içi evlilikler, örgütün tarihsel gelişimi, ideolojisi, amacı, örgütün cinsel-mali sömürü düzeni, örgütün gelir kaynakları, silahlanma yapısı, örgütün hukuk grubu, propaganda faaliyetleri ve FETÖ ile ilişkisine ayrıntılı olarak yer veriliyor.

ARAMALARDA 79 TABANCA, 23 TÜFEK VE 17 BİN 596 ADET FİŞEK ELE GEÇİRİLDİİddianamede, örgüt üyelerinin ev aramalarında 79 tabanca, 23 tüfek ve 17 bin 596 adet fişek ele geçirildiği belirtiliyor.İddianamede, 11 Temmuz 2018 tarihinde örgüte yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, "Dragos"  olarak tabir edilen örgüt merkezinde arama işlemlerini gerçekleştiren kolluk personeline yönelik olarak, hali hazırda tutuklu bulunan örgüt mensubu Mert Sucu tarafından Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlisine 2 adet ateş açıldığı ancak çelik yelekten dolayı herhangi bir ölüm olay yaşanmadığı ifade edildi.

24 AYRI SUÇTAN CEZALANDIRILMALARI TALEP EDİLİYOR

İddianamede toplam 226 şüphelinin "Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "Cinsel istismar" gibi toplam 24 ayrı suçtan cezalandırılmaları talep ediliyor.


- İstanbul

Adnan Oktar, İstanbul, Organize, Dava, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adnan Oktar Davasında dosyanın mütalaa için savcıya gönderilmesi kararı verildi - Son Dakika


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