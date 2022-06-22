Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da kamu kurumlarından hırsızlık şüphelisi 13 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da kamu kurumlarından hırsızlık şüphelisi 13 kişi tutuklandı

22.06.2022 17:49
Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da kamu kurumlarından hırsızlık şüphelisi 13 kişi tutuklandı

Son dakika habere göre Afyonkarahisar ve 6 ilçesinde organize suç örgütü kurarak kamu kurumlarından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 zanlıdan 13'ü tutuklandı.

Afyonkarahisar ve 6 ilçesinde organize suç örgütü kurarak kamu kurumlarından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 zanlıdan 13'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi, Çobanlar, Şuhut, Bolvadin, Emirdağ, İscehisar ve Bayat ilçelerindeki kamu kurum ve kuruluşlarından kablo, trafo, su motoru ve çeşitli malzemelerin çalındığı yönünde gelen 25 ihbar üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip ile istihbari çalışmaların ardından hırsızlık olaylarını organize suç örgütünün yaptığını belirleyen ekipler, 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 17 matkap, 16 kilogram yanmış kablo, 26 kilogram alüminyum ve bakır kablo, 3 kilogram yanmış bakır kablo, 5 su pompası, 2 demir kesme makası, 3 jeneratör, 4 trafo panosu, 2 televizyon ve tabanca ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 18 zanlıdan 2'si jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 13'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da kamu kurumlarından hırsızlık şüphelisi 13 kişi tutuklandı - Son Dakika

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