Son dakika gündem: Ağabeyini öldürüp, yeğenini yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde miras yüzünden çıkan kavgada ağabeyi Ali Özcan'ı (54) silahla vurarak öldürüp, yeğeni Muhammet Özcan'ı da yaralayan Ali Rıza Özcan (39), tutuklandı.

Olay, dün İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki çiftlikte meydana geldi. Ali Rıza Özcan ile Ali Özcan (54) arasında miras nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmaya Ali Özcan'ın oğlu Muhammet Özcan da dahil oldu. Ali Rıza Özcan üzerinde taşıdığı silahı çekip, Ali Özcan ile yeğeni Muhammet Özcan'a ateş etti. Ardından da çiftliğin yanındaki samanlığı ateşe verdi

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali Özcan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bacağından yaralanan Muhammet Ö. ise İnegöl Devlet Hastanesi 'nde tedavi altına alındı.Olaydan sonra kaçan Ali Rıza Özcan, polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Samanlıkta çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şüpheli Ali Rıza Özcan bugün sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.