Son dakika gündem: ANKARA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 2 YARALI - Son Dakika
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Son dakika gündem: ANKARA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 2 YARALI

12.05.2022 00:30

Son dakika haberleri... ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Ankara- Bolu yolunun 26'ncı kilometresinde meydana geldi. Ankara yönüne giden plakası belirsiz hafif ticari araç, karşı yolda giden 06 CFS 464 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma etkisiyle iki aracın sürücüsü de yaralanırken 06 CFS 464 plakalı otomobilin kadın sürücüsü araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin çalışması sonucu ağır yaralanan kadın, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza hakkında inceleme başlatıldı.

Son dakika gündem: ANKARA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 2 YARALI
Son dakika gündem: ANKARA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 2 YARALI
Son dakika gündem: ANKARA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 2 YARALI
Son dakika gündem: ANKARA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 2 YARALI

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Kahramankazan, Tragger, Ankara, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: ANKARA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 2 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: ANKARA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 2 YARALI - Son Dakika
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