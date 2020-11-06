Son dakika gündem: Antalya'da bariyerlere çarpan kamyonetteki kadın öldü, sürücü yaralandı - Son Dakika

Antalya'da, kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Zafer Ş. yönetimindeki 07 FMD 56 plakalı kamyonet, Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda, yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kamyonetteki Ayşe Şener'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan sürücü Zafer Ş. ise hastaneye kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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