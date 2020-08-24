Son dakika gündem: Bayrampaşa'da yangın (1) - Son Dakika
Son dakika gündem: Bayrampaşa'da yangın (1)
Son dakika haberleri: Emin YEŞİL -Şahin BOZKURT / İSTANBUL DHA) Bayrampaşa'da çıkan yangında yüklesen dumanlar birçok ilçeden görülüyor.
Emin YEŞİL -Şahin BOZKURT/ İSTANBUL DHA) Bayrampaşa'da çıkan yangında yüklesen dumanlar birçok ilçeden görülüyor. Cevtpaşa Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki yangın için olay yerin çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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24.08.2020 23:58:24. #1.12#
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