Son dakika gündem: BM'nin Afganistan'daki uluslararası personelini taşıyan ilk uçak Kazakistan'a indi - Son Dakika

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletlerin (BM) Afganistan'da görev yapan uluslararası personelini taşıyan ilk uçağın Almatı Havalimanı'na indiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'daki iç siyasi durumun tırmanması nedeniyle BM'nin söz konusu ülkedeki personelini geçici olarak Kazakistan'a yerleştirme talebinde bulunduğu kaydedildi.

Kazakistan'ın BM ile çok yönlü iş birliği yürüttüğüne işaret edilen açıklamada, "Örgütün tam teşekküllü üyesi olarak Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, BM'yi destekleme kararı aldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, BM'nin Afganistan'daki uluslararası personelini taşıyan ilk uçağın Almatı Havalimanı'na indiği belirtilerek, "BM Yardım Misyonu (UNAMA) ve diğer bağlı kuruluşlar, Afganistan'daki durum istikrara kavuşana kadar geçici olarak yaklaşık 6 ay faaliyetlerini Almatı'da sürdürecek. Tüm masrafları BM tarafından karşılanacak." ifadelerine yer verildi.

Daha önce BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 100 civarında uluslararası personelin Kabil'den Kazakistan'ın Almatı şehrine tahliye edileceğini belirtmişti.