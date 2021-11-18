Son dakika gündem: Bosna Hersek'te "Saraybosna Göç Diyaloğu" konulu bölgesel konferans başladı - Son Dakika

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "Saraybosna Göç Diyaloğu" konulu bölgesel konferansın açılışı yapıldı.

Bosna Hersek Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen konferansın açılışında konuşan Güvenlik Bakanı Selmo Cikotic, bölgedeki ülkelerin "Avrupa Birliğinde (AB) yasa dışı göçü azaltmak ve Batı Balkanlar'da göç kapasitesini güçlendirmek" konulu projeyi görüşmek üzere bir araya geldiğini söyledi.

Bosna Hersek'te 2018-2021'de 84 bin yasa dışı göçmenin yakalandığını belirten Cikotic, göçmenlerin Batı Avrupa ülkelerine gitmeye çalıştığını ifade etti.

Yarına kadar devam edecek konferansa katılan Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zoran Tegeltija da 2016'da Batı Balkan rotasının kapanmasıyla yasa dışı geçişlerin artığına işaret ederek göçmen sorununun uluslararası bir konu olduğunu belirtti.

Bosna Hersek'te göçmen kampı açılacak

Konferansa video konferansla katılan AB Komisyonunun iç işlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson ise AB'nin desteğiyle Bosna Hersek'in Bihac kentinde Lipa Göçmen Kampının açılacağını söyleyerek 1500 kişilik kapasitesiyle kampın çocuklu aileler için de uygun olduğunu ifade etti.

Afganistan'ın insanlık krizi tehdidiyle karşı karşıya olduğuna işaret eden Johansson, "Öncelikle Afganistan'a yardım etmeliyiz. AB, göç ve göçmen projelerine devam edecek." dedi.

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi de Afganistan'da düzensiz göç oranının yüksek olduğuna dikkati çekerek yeni bir göçmen krizinin olası olduğunu belirtti.

Slovenya İçişleri Bakanı Ales Hojs ise dünyanın son 18 aydır karşı karşıya kaldığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yanı sıra son dönemde Belarus ve Afganistan'da yaşananların AB'ye yeni bir göç dalgası getireceğini söyleyerek Avrupa'nın her şeye rağmen son durak olarak görüldüğünü ifade etti.

"Sorun kaynağından çözülmeli"

Konferansın oturum bölümüne katılan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da sorunun kaynağından çözülmesi gerektiğine işaret ederek "Gölge boksu yapılıyor. Sorunun kaynağından uzaklaşıldığını düşünüyorum. Karşı karşıya kaldığımız sorunun ne olduğuna ilişkin bir şey duymadım." dedi.

Ülkeler sınırlarına duvar da çizse göçün önüne geçilemeyeceğini söyleyen Çataklı, " Suriye'nin 21 milyon nüfusu vardı. Türkiye'de şu an 3 milyon 700 Suriyeli var. Suriye'ye şimdi Afganistan'ı da ekleyeceğiz. Meselelere kısa vadeli çözümler bulamayız." diye konuştu.

Çataklı, Türkiye'nin Suriye'de şehit verme pahasına operasyonlar düzenlediğinin altını çizerek "İnsanların evlerine dönmeleri için uğraşmalıyız. Afganistan'da göçün kaynağının hareketlenmemesi için çalışmalar yapıyoruz. Pakistan ile oldukça iyi bir iş birliğimiz var." ifadelerini kullandı.

Konferans kapsamında göç ve göçmen konularını ele alan oturumlar düzenlenecek.