Kayseri'de 1000 çiftçi çocuğuna tablet hediye edildi - Son Dakika

Kayseri'de 1000 çiftçi çocuğuna tablet hediye edildi

29.10.2020 16:02
Kayseri'de 1000 çiftçi çocuğuna tablet hediye edildi, System.String[]

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay tarafından temin edilen 1000 tablet, düzenlenen törenle çiftçi çocuklarına dağıtıldı.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay tarafından temin edilen 1000 tablet, düzenlenen törenle çiftçi çocuklarına dağıtıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Şeker Fabrikası 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda düzenlenen "Çiftçi Çocuklarına Tablet Dağıtım Töreni"nde konuşan Akay, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a sosyal sorumluluk projesine öncülük yaptığı için teşekkür etti.

Akay, çiftçilerin 10, 11 ve 12. sınıflarda okuyan çocuklarına uzaktan eğitimlerinde faydalanmaları için tablet dağıtımına başladıklarını belirtti.

Geçen ay söz aldığı Akay tarafından temin edilen 1000 tabletin çiftçi çocuklarına dağıtımına öncülük eden Memduh Büyükkılıç ise gençlere nasihatlerde bulundu.

Gençlerin gelecekleri olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Eğitim çok önemli. Eğitime sahip çıkarsak, destek verirsek, sizler donanımlı olursanız, sizler geleceğe yönelik altyapıyı oluşturacak çalışmalarda yer alarak destek olursanız, biz kazanırız, aileniz kazanır, millet kazanır ve dünya insanlığı kazanır. Çünkü bizim felsefemizde ben değil, biz kültürü var. Tüm insanlığa destek olacak şekilde yaklaşım söz konusudur. O açıdan ülkemizin stratejik konumunu biliyoruz, ülkemizin bulunduğu coğrafyayı biliyoruz. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir Cumhurbaşkanımız var. Allah sağlıklı ve uzun ömürler versin, hizmet sevdalısı bir ekibi var."

Konuşmaların ardından çiftçi çocuklarına 1000 tabletin dağıtımı yapıldı.

Törene, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, çiftçiler ve çocukları katıldı.

Kayseri'de 1000 çiftçi çocuğuna tablet hediye edildi
Kayseri'de 1000 çiftçi çocuğuna tablet hediye edildi
Kayseri'de 1000 çiftçi çocuğuna tablet hediye edildi
Kayseri'de 1000 çiftçi çocuğuna tablet hediye edildi
Kayseri'de 1000 çiftçi çocuğuna tablet hediye edildi
Kayseri'de 1000 çiftçi çocuğuna tablet hediye edildi
Kayseri'de 1000 çiftçi çocuğuna tablet hediye edildi

Yönetim Kurulu, Kayseri, Tablet, Çiftçi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de 1000 çiftçi çocuğuna tablet hediye edildi - Son Dakika


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