Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Hatay'daki terör eylemiyle ilgili paylaşım Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki terör eylemine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teröre ve destekçilerine bu topraklarda asla geçit vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Hatay'da hain terör örgütünün saldırısını dikkati sayesinde engelleyen kahraman güvenlik güçlerimizi kutluyorum. İskenderun halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Teröre ve destekçilerine bu topraklarda asla geçit vermeyeceğiz."