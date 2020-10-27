Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Hatay'daki terör eylemiyle ilgili paylaşım Açıklaması - Son Dakika

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Hatay'daki terör eylemiyle ilgili paylaşım Açıklaması
27.10.2020 01:19
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki terör eylemine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teröre ve destekçilerine bu topraklarda asla geçit vermeyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki terör eylemine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teröre ve destekçilerine bu topraklarda asla geçit vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.
Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Hatay'da hain terör örgütünün saldırısını dikkati sayesinde engelleyen kahraman güvenlik güçlerimizi kutluyorum. İskenderun halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Teröre ve destekçilerine bu topraklarda asla geçit vermeyeceğiz."
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