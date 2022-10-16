Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobil hırsızlığı yaptığı ileri sürülen kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocabaş Mahallesi'nde bir vatandaşın otomobilinin çalındığı ihbarı üzerine başlattığı çalışmada şüphelinin P.B. (17) olduğunu belirledi.
P.B, düzenlenen operasyonda saklandığı evin çatısında yakalandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Denizli'de yakalanan otomobil hırsızlığı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika