Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Sokak düğünü savaş alanına döndü

Antalya'nın Çaybaşı mahallesinde bir sokak düğünü, çıkan bir tartışma yüzünden yarım kaldı, meydan savaş alanına döndü. Davetliler birbirlerine sandalyelerle saldırdı. Kavgaya karışmayan diğer davetliler kaçışırken, polis öfkeli grubu güçlükle sakinleştirdi. O anlar kameralara da yansıdı.

Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Çaybaşı mahallesindeki bir sokak düğünü, kavga yüzünden yarım kaldı. Koronavirüs salgını nedeniyle sokaklarda sosyal mesafeye uyulmadan yapılan düğün görüntülerine bu kez kavga anı görüntüleri de eklendi. Dün akşam sokakta yapılan bir düğün sırasında önce tartışma ardından kavga çıktı. Düğün alanı bir anda karıştı, mahalleye polis çağrıldı. Polis gelinceye kadar davetliler birbirlerine onlarca sandalye fırlattı.Sokak düğünün yapıldığı sokak savaş alanına döndü ve o anlar cep telefonu kameralarına da saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri tarafları güçlükle sakinleştirdi. Kavgada şikayetçi olan olmayınca, gözaltına alınan da olmadı.