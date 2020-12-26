Son dakika gündem: Dünya şampiyonu Eroğlu'nun babası koronavirüsten hayatını kaybetti - Son Dakika

DÜNYA Paralimpik Yüzme Şampiyonu Beytullah Eroğlu'nun babası Mustafa Eroğlu, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta Mustafa Eroğlu'nun, 20 Kasım günü rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Aynı gün sosyal medyadan "Maalesef biz de pozitif. Zor başladı, Allah kolay geçirmeyi nasip eylesin inşallah" şeklinde paylaşım yapan Eroğlu, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde verdiği yaşam mücadelesine bugün öğle saatlerinde kaybetti.Mustafa Eroğlu, doğuştan iki kolu olmayan oğlu Beytullah Eroğlu'nun en büyük yardımcısı ve destekçisiydi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor yüzücüsü olan Beytullah Eroğlu, 3 yıl önce Meksika'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kelebek stilde dünya şampiyonu olarak Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğu getiren milli Paralimpik yüzücü olmuştu.