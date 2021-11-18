ANTALYA'da, yerel seçimden iki gün önce ortaya çıkan, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait ses kaydını hazırladıkları iddia edilen 6 sanığın yargılandığı davada, tanıklar dinlendi.

31 Mart 2019'daki yerel seçimden 2 gün önce, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve 'Cumhur İttifakı' adayı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait ses kaydı sosyal medyada paylaşıldı. Berlin'den bir sosyal medya hesabından paylaşılan ses kaydında, 'Şimdi biz ne yapacağız, biz ikili- üçlü gruplar halinde, otobüslere bineceksiniz. Konuşacaksınız, ineceksiniz. Erkekler de kahvelere gidip bunları konuşacak. Peki neyi konuşacaksınız. Mesela; PKK'lılar CHP'lilerin listesinde' sözleri yer aldı.

Menderes Türel, kaydın yasa dışı yollarla elde edilerek, montajlandığını belirtip, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında polis, 12 Nisan günü operasyon düzenledi ve 6 kişi gözaltına alındı. Türel'in gizlice ses kaydını alan ve montajlayıp internette yayınlayan kişi olduğu iddia edilen belediye şirketi ALDAŞ'ta çalışan Niyazi Ateş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı. Niyazi Ateş ise 25 gün sonra yapılan itiraz sonucu adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest kaldı.

5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Soruşturma sonunda Cumhuriyet Savcısı, iddianame hazırlayarak mahkemeye sundu. Antalya 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, şikayetçi olarak Ebru Türel yer alırken, sanık olarak da Niyazi Ateş'in yanı sıra, babası Maksut Ateş, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, yeğeni Cemil Böcek, Böcek'in seçim kampanyasında görev alan İbrahim Doğukan Demirkaya ve Batıkan Gül yer aldı. İddianamede, Niyazi Ateş'in 'kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetmek' suçundan, diğer 5 şüphelinin ise 'kayda alınan konuşmaları yayınlamak' suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.

TANIKLAR DİNLENDİ

10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Niyazi Ateş, Batıkan Gül ve taraf avukatları katıldı. Tanık olarak dinlenen Y.C.A., AK Parti üyesi olmadığını ama yerel seçim döneminde gönüllü olarak partide çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Ebru Türel'in düzenlediği ilk toplantıya katılım sağladığını belirten Y.C.A., "Toplantıya katılanlardan biri 'CHP'liler aleyhimize konuşmalar yapıyor' gibi bir şeyler söyledi. Bunun üzerine Ebru Hanım da 'Siz de öyle yapın' şeklinde sözler söyledi. Toplantı yapılan salona herkes alınmıyordu, özel bir toplantıydı" dedi.

Tanık M.A., AK Parti il yönetiminde görev yaptığını, bu nedenle toplantıya katıldığını anlattı. M.A., toplantıya katıldıklarında Ebru Türel'in içeride bulunan kameramanı dışarı çıkardığını ve cep telefonlarının kapatılması konusunda uyarıda bulunduğunu kaydetti.

Mahkeme heyeti, diğer tanıkların ifadelerinin ardından duruşmayı erteledi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)-