Son dakika gündem: Edirne'de kumar oynayan ve alkol alan 22 kişiye toplam 69 bin lira ceza - Son Dakika

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, bir iş yerinde kumar oynayan 16 kişi ile kooperatif lokalinde alkol aldıkları belirlenen 6 kişiye, toplam 69 bin 400 lira ceza kesildi.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptıkları denetimlerde, belediye pasajındaki bir işyerinde 16 kişinin 3 ayrı masada kumar oynadığını tespit etti. 16 kişiye toplam 50 bin 400 lira ceza kesilirken, ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri mühürlendi. Polis, ilçedeki bir kooperatif lokalinde alkol alan 6 kişiye de toplam 19 bin TL ceza verdi.