Son dakika gündem: eOfis, lokasyon sayısını 50'ye yükseltti - Son Dakika

Türkiye'deki girişimlerin sayısı her geçen gün hızla artıyor. İş dünyasında yaşanan gelişmeler ile çalışan merkezli ofis çözümleri önem kazanıyor. Şirketlerin ve şahısların büyüme aşamalarında profesyonel süreçlerinin yürütülmesinde yeni nesil ofis sistemleri büyük rol oynuyor. Yeni nesil ofis hizmetlerini Türkiye'de yaygınlaştıran markalardan biri olan eOfis, lokasyon ağına 3 yeni lokasyon daha eklediğini duyurdu.

Gelişen teknoloji ve küreselleşmeyle birlikte büyüyen şirketler yeni çalışma modellerini iş hayatına entegre ediyor. Çalışan merkezli, maliyet avantajı sağlayan ve iş birliğini hedef alan ofis sistemleri büyük önem kazandı. Bu bağlamda hem yeni girişimlerin hem de kurumsal şirketlerin ilk tercihlerinden biri hazır ofis sistemler oluyor. Başta yeni girişimler olmak üzere birçok şirket yeni nesil ofis sistemleri içerisinde yer alan Sanal Ofis, Hazır Ofis, Paylaşımlı Ofis ve Toplantı Odası kullanımlarına yöneliyor.

Şirketlerin ve girişimcilerin diledikleri bölgede mekan ve zamandan bağımsız olarak çalışabilmesini hedef alan eOfis; Pendik, Diyarbakır ve Bodrum şubesi ile Türkiye genelinde 50. lokasyonuna ulaştı. Yeni açılan lokasyonlar ile ilgili detayları eOfis'in eOfis Pazarlama Koordinatörü Doğukan Coşkun anlattı.

HEDEFİMİZ YIL SONUNA KADAR 60 LOKASYON VE YURT DIŞINA AÇILMAK

Türkiye genelinde yeni açılan lokasyonlar ile ilgili konuşan eOfis Pazarlama Koordinatörü Doğukan Coşkun, "eOfis olarak 2010 yılından bu yana başta sanal ofis hizmeti olmak üzere hazır ofis, paylaşımlı ofis, toplantı odaları kapsamında hizmet veriyoruz. Uzun yıllardır sektörün içinde olmamızdan dolayı girişimcilerin ve şirketlerin ihtiyaçlarını yakından gözlemleme şansı bulduk. Dünyada ve teknolojide yaşanan gelişmeler çalışma alanlarımızdaki değişimi ve gelişimi de beraberinde getirdi. Bu anlamda değişimlere çözüm olarak hazır ofis, sanal ofis, paylaşımlı ofis ve toplantı odaları olmak üzere toplamda 4 farklı alanda şirketlere çözümler sunuyoruz. eOfis olarak başından beri hedefimiz başta Türkiye olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde maliyet avantajlı ve tam donanımlı lokasyonları hizmeti sunmak oldu. Bu ay itibariyle Pendik, Diyarbakır ve Bodrum yeni açılan lokasyonlarımız ile Türkiye genelinde toplam 50. lokasyonumuza ulaştık. Yeni iş birlikleri açısından oldukça önemli bir konuma sahip olan yeni nesil çalışma alanları, hem çalışanlar üzerinde olumlu bir etki yaratıyor hem de maliyet avantajı ile şirketlerin işlerini profesyonel olarak büyütmelerine yardımcı oluyor. Bu etkiyi Türkiye'nin her bölgesinde görmek istediğimizden hızlı büyüme hedeflerimiz kapsamında 2022 yılında açacağımız 10 yeni lokasyon ile toplamda 60 lokasyona ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

13 şehirde yer alan 50 lokasyonuyla hizmet veren eOfis; hazır ofis, sanal ofis, paylaşımlı ofis ve toplantı odası hizmetlerini sağlıyor.