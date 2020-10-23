Son dakika gündem: Finike'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Antalya'nın Finike ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma kapsamında Muğla'ya giden bir araçta uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Hasyurt Mahallesi D-400 kara yolunda durdurulan 07 HYR 76 plakalı otomobilde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Otomobilde bulunan N.N, M.G, G.Ö.K. ve Y.Y gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.