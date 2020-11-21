Son dakika gündem: Fizik profesörü hayatını köy çocuklarının geleceği ve eğitimine adadı - Son Dakika

Son dakika gündem: Fizik profesörü hayatını köy çocuklarının geleceği ve eğitimine adadı

21.11.2020 11:27
Son dakika gündem: Fizik profesörü hayatını köy çocuklarının geleceği ve eğitimine adadı, System.String[]

Son dakika haberler: Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, akademik hayatı boyunca köy okullarına fen laboratuvarı, kütüphane ve müzik sınıfı oluşturarak öğrencilerin hem bilimsel hem de sanatsal yönlerinin gelişmesine katkı sunuyor.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, akademik hayatı boyunca köy okullarına fen laboratuvarı, kütüphane ve müzik sınıfı oluşturarak öğrencilerin hem bilimsel hem de sanatsal yönlerinin gelişmesine katkı sunuyor.

Öğrencileriyle hazırladıkları projelerle tek tek köy okullarını gezen Yılmaz, düzenlediği etkinliklerle dezavantajlı öğrencilere yol göstererek onları bilime ve sanata yönlendiriyor.

Arkadaşlarından, çeşitli derneklerden ve düzenlediği kampanyalar aracılığıyla topladığı kitapları, laboratuvar malzemelerini ve müzik aletlerini köy okullarında imkanı az olan öğrencilerle buluşturan Yılmaz, yeni Aziz Sancar'ların, Fazıl Say'ların buralarda yetişebileceğine inanıyor.

Yılmaz, AA muhabirine, kitap okuma kültürünü köylerdeki çocuklara taşımak amacıyla projeler başlattıklarını söyledi.

Proje kapsamında köy okullarındaki kitaba ve kütüphaneye ulaşamayan dezavantajlı çocuklara ulaştıklarını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"2012 yılında ASÜ'de göreve başladım. Eğitim Fakültesinde bize tanımlanan toplum yararına, topluma hizmet edilen bir dersimiz vardı. Bu ders kapsamında öğretmen adaylarımız sosyal sorumluluk ve aidiyet duygusu içerisinde çeşitli görevler üstleniyor. Biz de bu kapsamda öğrencilerimizle, imece usulüyle okullarımızın tamiri ve tadilatını yapıyoruz. Okullarımıza fen laboratuvarı, kütüphane ve müzik sınıfları oluşturuyoruz."

Yılmaz, kütüphanelere temel eserler başta olmak üzere bilime yön veren isimlerin hayatı, TÜBİTAK eserleri gibi bir çok farklı alandan kitaplar koydukların ifade etti.

"Bir köy okuluna müzik sınıfı yaptık"

Öğrencilerin bir yandan kültür ve edebiyat yönden gelişmelerini bir yandan da bilime meraklarını artırmak istediklerini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede beşinci kütüphanemizi açtık ve kitaplarla doldurduk. Biz laboratuvarlarımızda yeni Aziz Sancar'lar gibi bilim insanlarının yetişmesini istiyoruz. Köylerimize yardım yapmak, onlara sahip çıkmak bizleri mutlu ediyor. Bu yıl projemize sanat alanını da dahil ettik. İlk defa bir köy okuluna müzik sınıfı yaptık. Köy okullarında sanata yatkın ve hevesli olan öğrencilerimizin bu kervana katılmasını sağlamak istedik. Yardımseverlerle birlikte piyano, bağlama, keman, darbuka ve gitar gibi müzik aletlerini temin ederek onları okulumuza teslim ettik. Orada da yarının başarılı sanatçılarının yetişeceğini düşünüyoruz. Fazıl Say gibi Gülsin Onay gibi isimlerin yetişmesini ümit ediyoruz."

"Kitapları görünce çok sevindim ve heyecanlandım"

Kırımini Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Hayrunisa Bahçeci de eksik çok sayıda kitaplarının bulunduğunu anlatarak, "Sağ olsunlar onları getirdiler. Bir sürü kitabımız oldu. Kitap okumayı çok seviyorum. Ama daha önce elimde yeteri kadar kitap yoktu. Şimdi kütüphane dolusu kitap var. Kitap okuma sevgisinin herkesin yaşamasını istiyorum. Kitapları görünce çok sevindim ve heyecanlandım. Öğretmenlere ve öğrenci ablalarıma çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Öğretim Üyesi, Müzik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Fizik profesörü hayatını köy çocuklarının geleceği ve eğitimine adadı - Son Dakika


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