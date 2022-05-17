Son dakika haberi... FOTOĞRAF ÇEKERKEN HALİÇ'E DÜŞTÜ DENİZ POLİSİ KURTARDI - Son Dakika
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Son dakika haberi... FOTOĞRAF ÇEKERKEN HALİÇ'E DÜŞTÜ DENİZ POLİSİ KURTARDI

17.05.2022 09:42

Son dakika haberi: Haliç Metro Köprüsü altında fotoğraf çekerken denize düşen kişiyi deniz polisi kurtardı.

Haliç Metro Köprüsü altında fotoğraf çekerken denize düşen kişiyi deniz polisi kurtardı.

Beyoğlu Haliç Metro Köprüsü altında geçen hafta akşam saatlerinde arkadaşları ile gezmeye gelen bir kişi, fotoğraf çekmek için kıyıya fazla yanaşınca dengesini kaybederek denize düştü. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine Deniz Polisi sevk edildi. Atılan halata tutunan kişi, botla Balat Sahili'ne çıkarıldı.

Son dakika haberi... FOTOĞRAF ÇEKERKEN HALİÇ'E DÜŞTÜ DENİZ POLİSİ KURTARDI
Son dakika haberi... FOTOĞRAF ÇEKERKEN HALİÇ'E DÜŞTÜ DENİZ POLİSİ KURTARDI
Son dakika haberi... FOTOĞRAF ÇEKERKEN HALİÇ'E DÜŞTÜ DENİZ POLİSİ KURTARDI
Son dakika haberi... FOTOĞRAF ÇEKERKEN HALİÇ'E DÜŞTÜ DENİZ POLİSİ KURTARDI

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Beyoğlu, Metro, Haliç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... FOTOĞRAF ÇEKERKEN HALİÇ'E DÜŞTÜ DENİZ POLİSİ KURTARDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... FOTOĞRAF ÇEKERKEN HALİÇ'E DÜŞTÜ DENİZ POLİSİ KURTARDI - Son Dakika
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