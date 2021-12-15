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Son dakika gündem: Gümüşhane'de otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika gündem: Gümüşhane'de otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

15.12.2021 19:15
Son dakika gündem: Gümüşhane'de otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi: Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, E.İ'nin kullandığı 29 AV 669 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde Yusuf Osman Kılıç'a çarptı.

Ağır yaralanan Kılıç, kaldırıldığı Kelkit Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Gümüşhane'de otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


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