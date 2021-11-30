Son dakika gündem haberleri - Son Dakika

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İSTANBUL'DA BUGÜN KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK

Bugün öğleden sonraya kadar etkisini gösterecek fırtına sonrası hava sıcaklıkları hızla düşecek. Hava sıcaklıklarında birkaç saat içinde 10 dereceye yakın düşüş yaşanacak, birçok şehirde ise kar yağışı görülecek. Hızlı sıcaklık düşüşüyle birlikte İstanbul'un Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde senenin ilk kar taneleri kendini gösterebilir.

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FERİBOT BEŞİK GİBİ SALLANDI

Yalova Topçular ile Eskihisar seferini yapan arabalı feribot denizin ortasında fırtınaya yakalandı. Yolcuların panik anları bir yolcunun cep telefonu görüntülerine yansıdı. İşte o görüntüler. Topçular Eskihisar seferini yapan arabalı feribot, denizin ortasındayken fırtınaya yakalandı. Dalganın şiddeti ile beşik gibi sallanan feribotta bulunan yolcular büyük panik yaşarken büfedeki raflar devrilip meşrubat ve gıda malzemeleri yerlere saçıldı.



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BİR KİŞİYİ ÖLDÜREN POLİS MEMURU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İstanbul Kadıköy'de Ç.K., polisin açtığı ateş sonucu öldü. İstanbul Valiliği'nin açıklamasında, Ç.K.'nın gözaltı sırasında görevlilere direndiği ileri sürüldü ve polisin görevden alındığı belirtildi. Dün akşam saat 22.00 sıralarında Kadıköy Göztepe Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde dur ihtarına uymayan bir şahıs, polisle arbede yaşadı. O sırada şüpheli, polislerden birinin tabancasından çıkan kurşunla vurularak yaşamını yitirdi.

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ÇOCUKLARINI DEVLETE EMANET ADAMDAN NOT

Gaziantep'te asgari ücretle geçinen bir baba üç çocuğunu da devletin almasını istedi. Ali Kılıçkaya adlı baba; iki çocuğunu devlet yurduna yerleştirmek istediğini, gelişim geriliği olan en küçük çocuğunu da devlet korumasına vermek istediğini valiliğe verdiği dilekçede anlattı. Babanın gerekçesi çocuklarının gıda ihtiyaçlarını dahi karşılayamamak.



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