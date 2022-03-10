Son dakika gündem: Hamaney, yaptırımlardan kurtulmak için ülkesinin bölgesel nüfuzunu azaltmayacaklarını söyledi Açıklaması - Son Dakika

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkesinin savunma kapasitesini, bölgesel nüfuzunu ve nükleer programındaki ilerlemeyi azaltmaya yönelik baskılara teslim olmayacaklarını söyledi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, İran lideri Hamaney, Uzmanlar Meclisi üyelerini kabul ettiği toplantıda konuştu.

Ülkesinin savunma kapasitesini ve bölgesel nüfuzunu azaltma taleplerini eleştiren Hamaney, "Kusurlu teklifleriyle ülkenin ulusal gücünün bazı kollarını kesmek isteyenler oldu. Eğer buna izin verilseydi İran bugün büyük tehditlerle karşı karşıya kalacaktı. Allah'ın lütfuyla bu tekliflerin uygulanmasına izin verilmedi." dedi.

Hamaney, "Yaptırımlardan kurtulmak için ABD'ye veya herhangi bir büyük güce boyun eğmek büyük bir hata ve siyasi gücümüze büyük bir darbe anlamına gelir. Düşmanı yatıştırmak için ülkenin savunma gücünü azaltma önerisinden daha naif ve daha beceriksiz bir şey olamaz." diye konuştu.

İran'ın bölgedeki varlığıyla stratejik derinlik ve daha fazla güç elde ettiğini söyleyen Hamaney, "Bu kazanımlardan neden vazgeçelim? Nükleer alandaki bilimsel ilerleme, gelecekteki ihtiyaçlarımızla ilgilidir ve bundan vazgeçersek gelecekte kim bize el uzatır?" ifadelerini kullandı.

İran, nükleer programına yönelik kısıtlamalar karşılığında yaptırımların kaldırılmasını öngören ancak ABD'nin 2018'de tek taraflı çekilmesinden sonra uygulanamayan nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak için Viyana'da yapılan nükleer görüşmelerin son aşamalarında bulunuyor.

İsrail ve Körfez'deki bazı Arap ülkeleri, nükleer anlaşmanın yeniden uygulanmasıyla dondurulmuş mali varlıklarına erişim sağlayacak İran'ın bölgedeki nüfuzunun daha da güçleneceği endişesini öne sürerek bu konunun da müzakerelerde ele alınmasını istiyor. İran ise Viyana'daki görüşmelerde 2015'te imzalanan nükleer anlaşma dışında herhangi bir konu hakkında müzakereye yanaşmıyor.