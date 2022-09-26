İSTANBUL--BAYRAMPAŞA'DA PARK KAVGASI KAMERADA

Emin YEŞİL- Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL, (DHA)

Bayrampaşa'da, taksi şoförü ile otomobil sürücüsü arasında park meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada taksi şoförü Ercan Yalçın, aldığı darbeler sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 19 Eylül Pazar günü, saat 01.00 sıralarında, Kartaltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Taksi şoförü Ercan Yalçın (37), cadde üzerinde bulunun bir fırına ekmek almak için geldi. Ekmek aldıktan sonra dışarı çıkan Yalçın, fırının önünde duran otomobilin sürücüsü ile park meselesi nedeniyle sözlü tartışma yaşadı. Tartışma kısa bir süre sonra kavgaya dönüştü. Aracından inen sürücü ile Yalçın arasında kavga yaşandı. Kavga sırasında Yalçın, aldığı darbeler sonucu vücudunun çeşitli terlerinden yaralandı. Yalçın'ın haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Taksi şoförü Yalçın, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü de polis tarafından gözaltına alındı. Polis merkezi amirliğine götürülen sürücünün emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Yalçın'a üç gün iş göremezlik raporu verildi.

"BEYZBOL SOPASI İLE BANA SALDIRDI"

Yaşananları anlatan taksi şoförü Ercan Yalçın, otomobil sürücüsünün kendisini beyzbol sopası ile darp ettiğini ileri sürdü. Yalçın, "O akşam fırının önüne yanaştım. Arkadaş oradaydı, yolu işgal ediyordu. Otomobilde telefonla oynuyordu. Kendisinden ileri alması ya da yer değişikliği yapması konusunda ricada bulundum. Bunun üzerine bana, 'sana ne, sen kim oluyorsun' dedi. Ben de fırından ekmek alarak, kendi aracımın başına geçtim. Bu sırada araçtan inip yanıma geldi ve argo kelimeler kullanmaya başladı. O esnada koşarak aracına gitmeye başladı. Beyzbol sopası alıp geldi. Aracın kapısını kilitlemeye çalıştım. O esnada kapıyı açamayınca, araca vurmaya başladı. Bu sefer kapıyı açıp beyzbol sopası ile bana vurmaya başladı. Ben de aracımda bulunan biber gazını sıkarak karşılık vermeye çalıştım. ve aracımdan indim. O sırada bana beyzbol sopası ile vurmaya devam ediyor. Bir ara beyzbol sopası elinden düştü. Ben de yere düşen beyzbol sopasını yerden aldım. Ona vurdum mu vurmadım mı? hatırlamıyorum. Kan reva içinde yere yığıldım. Kendi imkanlarımla ambulansı ve polisi aradım. Çevredeki hiç kimse yardımcı olmadı, ayırmadı. Hatta çevredekilere 'yardımcı olmuyorsunuz bari polis ve ambulans çağırın' diye yalvardım. Ben hastanedeyken şahıs gözaltına alındıktan sonra ifadesi alınıp, serbest bırakılmış" dedi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yaşanan, o anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taksi şoförünün fırına girdiği, ekmek alarak çıktıktan sonra park halindeki otomobilin sürücüsü ile bir süre konuştukları, kısa bir süre sonra otomobilden inen sürücünün taksi şoförünü kovaladığı, şoförün de taksiye doğru koştuğu görülüyor. Sürücünün geri dönerek aracına doğru gittiği, taksi şoförünün de elinde sopa ile tartıştığı sürücüye doğru geldiği, kısa bir süre sonra otomobil sürücüsünün tekme ve yumruklarla taksi şoförünü darbettiği, taksi şoförünün ise elindeki sopa ile karşılık verdiği, olan biteni meraklı gözlerle izleyenlerin daha sonra araya girerek kavgayı ayırdıkları görülüyor.

GÖRÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Güvenlik kamerası görüntüleri

-Kavga anı

Aktüel ve genel detaylar

-Olay yerinden görüntüler

-Ercan Yalçın röportaj