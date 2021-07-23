Son dakika gündem: Kaplıcada ölüme 6'şar yıl hapis istemi - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta Nadime Durmaz'ın (51), gittiği kaplıcada tavandan kopan mermer ve plastik parçalarının başına düşmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili işletmeci A.K. (50) ile oğlu A.C.K. (22) hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan 6'şar yıl hapis istemiyle dava açıldı. Nadime Durmaz'ın eşi Ahmet Durmaz, sorumluların cezalandırılmasını isteyerek, "Çocuklarım annesiz bir bayram daha geçirdi" dedi.

Olay, 24 Ocak 2020'de Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi. Nadime Durmaz, sağlık sorunları nedeniyle Ahmet Durmaz ile birlikte gittiği Ilıca'daki kaplıcaya girdi. Bir süre sonra kadınlar bölümünde tavandan kopan mermer ve plastik parçaları havuza düştü. Bu sırada havuzda bulunan Nadime Durmaz, başına isabet eden parçalar nedeniyle ağır yaralandı. 4 çocuk annesi Durmaz, tedaviye alındığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, 71 gün sonra, 4 Nisan 2020'de yaşamını yitirdi.

Durmaz'ın ölümüyle ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı , iddianamede, kaplıcayı işleten A.K. ile oğlu A.C.K.'nin taksirle ölüme neden olma suçundan 6'şar yıl hapisle cezalandırılmasını istedi. Kahramanmaraş 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi 'nce kabul edilen iddianamede, A.K. ve A.C.K. suçlamaları kabul etmedi. Olay günü havanın çok rüzgarlı olduğunu belirten A.K., "Hava şartlarının rüzgarlı olması sebebiyle görevli personel yanıma gelerek kadın bölümündeki kubbelerin rüzgarın etkisiyle PVC parçasının kopup havuzun içindeki kadının üzerine düştüğünü söyledi. Hemen 112 Acil'i arayıp birlikte hastaneye kaldırdık" dedi.A.C.K. ise olayı kendisini arayan babasından duyduğunu ve hemen hastaneye gittiğini söyledi.'GEREKLİ ÖZEN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİLER'İddianamede iş güvenliği uzmanınca hazırlanan bilirkişi raporunda Nadime Durmaz'ın olayla ilgili hiçbir kusurunun bulunmadığı, şüphelilerin asli kusurlu olduğunun belirtildiği kaydedilip şöyle denildi: "Adli raporda Nadime Durmaz'ın hayatını kaybetme sebebinin kafasına aldığı darbe kaynaklı olduğunun tespit edildiği, alınan bilirkişi raporları, tanık beyanları, müşteki beyanı ve şüpheli savunmaları birlikte değerlendirildiğinde şüphelilerin işletmiş oldukları kaplıcada gerekli özen ve yükümlülükleri yerine getirmedikleri sebebi ile Nadime Durmaz'ın ölümüne sebep oldukları anlaşılmaktadır."'ÇOCUKLARIM ANNESİZ BİR BAYRAM DAHA GEÇİRDİ'

Şifa bulmak için gittikleri kaplıcada hayatını kaybeden Nadime Durmaz'ın eşi Ahmet Durmaz ise kadınlar bölümünde havuza pencere çerçevesi düştüğünü duyduğunu, gidince yaralananın eşi olduğunu öğrendiğini söyledi. Eşinin mezarını ziyaret eden Durmaz, "Sabah saat 09.00 gibi hamama gittik. Ben erkekler bölümünde eşim de kadınlar bölümündeydi. Kadınlar hamamında olay olduğunu söylediler. Gidip baktığımızda eşimin olduğunu öğrendim. Hastaneye kaldırmışlardı. 3 aya yakın beyin cerrahi yoğun bakımında yattı ama kurtulamadı, hayatını kaybetti. Eşim hayatını kaybettikten sonra kiminle muhatap olacağımı bilmedim. Eşimin kafasına çerçeve düştü, mermer parçalarıyla beraber. Çocuklarım annesiz bir bayram daha geçirdi. Ne yapacağımızı bilmiyorum, 4 çocukla beraberim, tek başımayım. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Kim haksızsa, kim yaptıysa cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.