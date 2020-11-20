Son dakika gündem: Koronavirüs tedavisi gören Burdur Belediye Başkanı Ercengiz taburcu oldu (2) - Son Dakika

Son dakika gündem: Koronavirüs tedavisi gören Burdur Belediye Başkanı Ercengiz taburcu oldu (2)

20.11.2020 12:39
Son dakika gündem: Koronavirüs tedavisi gören Burdur Belediye Başkanı Ercengiz taburcu oldu (2), System.String[]

Son dakika haberine göre BAŞKAN ERCENGİZ EVİNDEAkdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki koronavirüs tedavisi tamalanan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, taburcu olduktan sonra, eşi Hülya Ercengiz ve oğlu Mehmet Ali Ercengiz ile birlikte Burdur'daki evine geldi.

BAŞKAN ERCENGİZ EVİNDE

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki koronavirüs tedavisi tamalanan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, taburcu olduktan sonra, eşi Hülya Ercengiz ve oğlu Mehmet Ali Ercengiz ile birlikte Burdur'daki evine geldi. Ercengiz'i evine gelişinde CHP Merkez İlçe Başkanı Serkan Şimşek ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Evinin önünde gazetecilere açıklama yapan Ercengiz, "Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevkimiz gerçekleşmişti. Bugün itibarıyla taburcumuzu gerçekleştirdi doktorlarımız. Şükürler olsun genel sağlık durumumda herhangi bir sıkıntı yok. Fakat hastalığa bağlı olarak yorgunluk, halsizlik, bitkinlik gibi sıkıntılarım birkaç gün daha devam edeceği için evde dinlenerek tedavimin daha uygun olduğuna kanaat getirdi değerli hocalarımız" dedi.Tedavi sürecinde hem Burdur Devlet Hastanesi'nde hem de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde her türlü medikal desteğin verildiğini aktaran Ercengiz, "Zor bir hastalık, her kişiye göre farklılık gösterebilen, hem semptomları hem de hastalığın seyri açısından sıkıntılı bir hastalık. Ön şart korunmak, tedavi olmak. Elbette artık tıp olanaklarından mümkün gibi gözüküyor ama hastalıktan korunmak öncelikli şartımız olsun. Ben herkese şifalar diliyorum. Çünkü şunu unutmamak lazım, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Bir tek nefesin bile kıymetini bilelim. Lütfen sevdiklerimiz için tüm uyarılara riayet edelim. Kurallara uyalım. Hepinizi seviyorum. Bu süreç içerisinde arayan, soran destek olan ve her türlü sosyal medya üzerinden bizlere ulaşmaya çalışan fakat benim de birebir yanıt veremediğim, arkadaşlarımın, eşimin yanıt verdiği telefonlarla da herkesten haberdarım. Herkese de çok çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum, sağlıklı günler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Mesut MADAN/BURDUR,


Son dakika gündem: Koronavirüs tedavisi gören Burdur Belediye Başkanı Ercengiz taburcu oldu (2)
Son dakika gündem: Koronavirüs tedavisi gören Burdur Belediye Başkanı Ercengiz taburcu oldu (2)

Cumhuriyet Halk Partisi, Akdeniz Üniversitesi, Ali Orkun Ercengiz, Burdur, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Koronavirüs tedavisi gören Burdur Belediye Başkanı Ercengiz taburcu oldu (2) - Son Dakika


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