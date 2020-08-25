Son dakika gündem: Köylü kadınların üretip yol kenarında sattığı ürünlere tatilci ilgisi - Son Dakika

Köylü kadınların üretip yol kenarında sattığı ürünlere tatilci ilgisi

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Kılıçköy'de yaşayan kadınlar, ev ekonomisine katkı sağlamak için evde yaptıkları yöresel ürünler ile kendi bahçelerinden topladıkları sebze ve meyveleri, yol kenarında kurdukları pazarda satıyor. Pandemi nedeniyle bu yıl tezgahları geç açtıklarını ve bölgeye gelen tatilci sayısının azaldığını belirten kadınlar, buna rağmen işlerinin iyi gittiğini söyledi.

Keşan'a bağlı Kılıçköy'deki kadınlar, tatilcilerin yoğun olarak kullandığı Keşan- Enez Karayolu üzerinde ev ekonomilerine katkı için pazar yeri kurdu. Aynı köyden 18 kadın, 16 yıldır kurulan pazarda evde yaptıkları yöresel ürünler ile tarlalarında ürettikleri sebze ve meyveleri satarak, ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Sabah erken saatlerde tarla ve bahçelerden topladıkları sebze ile meyveleri pazara getiren kadınlar, tezgahlarda sergiledikleri ürünleri satarak geçimlerini sağlıyor. Kadınlar, ayrıca kışın evde yaptıkları yöresel ürünler, tarhana, erişte, kuskus, katık, turşu, salça, komposto ve reçelleri de tezgahlarına koyuyor. Tezgahlarında olmayan ürünleri aralarında takas eden kadınlar, örnek bir dayanışma da sergiliyor. Pazar yerine alışverişe gelenlerde kadınları takdir ediyor. Pandemi nedeniyle bu yıl tezgahlarını temmuz ayında açtıklarını belirten kadınlar, tedbirlere uyarak maske taktıklarını ve sosyal mesafe kuralına uyduklarını söyledi.

'KADIN MÜŞTERİLER, BİZLERİ GÖRÜNCE İLETİŞİM DAHA RAHAT OLUYOR'

Kılıçköy'de tezgah açan Ümmiye Gürkan, bu yıl pandemi nedeniyle tezgahları geç açtıklarını belirterek, "Geç açmamıza rağmen emeklerimizin karşılığını alıyoruz. Malımız tarlada kalmadı. Özellikle tatil için İstanbul'dan bölgeye gelenler oldukça rağbet gösteriyor. 12 dönüm sebze bahçem, 6 dönümde meyve bahçem var. Ayrıca evde tarhana, kuskus, erişte, bal, reçel yapıp, satıyoruz. Bu yıl badem de ektik. Amacımız milletimize hizmet. İsteğe göre cevap veriyoruz. Bu yıl sebzede güzel para yaptı. Emeğimizin karşılığını alıyoruz. Kadın müşteriler, bizleri görünce iletişim daha rahat oluyor. Biz burada dayanışma içerisindeyiz. Bende olmayan bir ürünü komşu tezgahtan başka bir ürünle takas edebiliyoruz" dedi.

'İLGİ HAFTA SONU DAHA İYİ'

Sevinç Işım da, tamamen kendi ürettikleri ürünleri satışa sunduklarını ifade ederek, "Taze fasulye, kavun, bamya, domates, patlıcanın yanı sıra evde kendi yaptığımız, salça, reçel, erişte, kuskus, tarhana gibi ürünler satıyoruz. Bu yıl arıcılıkta yaparak ürettiğimiz balları satışa sunduk. İlgi hafta sonu oldukça iyi. Özellikle kadın müşterilerimiz bizden memnun. Bizlerde onlardan memnunuz" diye konuştu.

'BURASI KADIN PAZARI OLARAK DA GEÇİYOR'

Sakine Öztürk ise Kılıçköy pazarının bu yıl yine 18 kadınla hizmet verdiğini dile getirerek, "Burada hepimiz kadınız. Burası kadın pazarı olarak da geçiyor. Müşterilerimiz genelde tatilciler. Koronavirüs bizi de etkiledi. Geç tezgah açabildik. Sezonun kapanmasına da az kaldı anca buna da şükür diyoruz. Kimisine göre pahalı, kimisine göre ucuz. Bu tercih meselesi. Biz kurtardığı fiyattan veriyoruz. Fiyatta yardımcı olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'KÖYLER ARASINDA DA DAYANIŞMA VAR'

Yadigar Karagöz de, kendi ürünleri yetmediğinde komşu köylerden de ürün aldıklarını ve dayanışma içerisinde olduklarını belirterek, "Burada her şeyi kendimiz üretiyoruz. Yetmediği takdirde de komşu köylerden alıyoruz. Köyler arasında da dayanışma var. Koronavirüs işleri etkiledi. İnsanlar eskisi gibi uğramıyor. Gelse de mesafeyi koruyor. Bizde bu konuda dikkatli oluyoruz. Tatilci sayısı da azaldı. Gelen de çok durmuyor, dönüyor" dedi.

'PAZARDA KADINLARIN SATIŞ YAPMASI GÜZEL BİR ŞEY'

Hafta sonu tatili için İstanbul'dan gelen ve pazardan alışveriş yapan Bihter Aydoğdu, "Gayet doğal ve sağlıklı ürünler satıyorlar. Ailem için bu ürünleri tercih ediyorum. Buradan aldığım ürünlerle kışlık ürünler yapıyorum. Hem çeşitlilik var hem de fiyatlar da gayet uygun. Pazarda kadınların satış yapması güzel bir şey. Bir kadın olarak buradaki kadınlara destek veriyorum. Örnek bir çalışma sergiliyorlar" ifadelerini kullandı.

'BURADA KADINLARIN ÇALIŞMASI DAHA DA ÖNEMLİ'

Selin Çoban da, kadınlar pazarından ihtiyaçlarını alarak ve İstanbul'a doğru yola çıkacaklarını ifade ederek, "Fiyatlarda gayet iyi. Çok fazla pazara çıkmıyoruz ama burada durup alışveriş yaptık. Oldukça fazla çeşit var. Bizim için burada kadınların çalışması daha da önemli. O yüzden katkı sağlayalım dedik ve geçerken alışveriş yaptık" ifadelerini kullandı.