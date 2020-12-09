Konya'da kulübeleri yakılan 9 yavru köpek yanarak can verdi - Son Dakika

Konya'da kulübeleri yakılan 9 yavru köpek yanarak can verdi

09.12.2020 10:37
Konya'da kulübeleri yakılan 9 yavru köpek yanarak can verdi, System.String[]

Konya'da, köpeklerin barınması için hayvanseverler tarafından yapılan kulübe ateşe verildi. Kulübede bulunan 10 yavru köpekten 9'u yanarak can verdi. Köpekleri besleyen Fadim Göbel, "Köpeğimiz doğum yapacağı için kulübe yaptık. Kulübe içerisindeki 10 yavru köpekle yakıldı. Biri kurtuldu, 9'u yanarak can verdi" dedi.

Konya'nın Karatay ilçesindeki hayvanseverler, Aslım Caddesi üzerinde bulunan boş araziye hamile bir köpek için kulübe yaptı. Geçen pazartesi günü köpeklere yiyecek getiren hayvansever Fadim Göbel, kulübenin ateşe verilerek yakıldığını fark etti. Hemen kulübeyi kontrol eden Göbel, doğum yapan köpeğin 10 yavrusundan 9'unun yanarak öldüğünü gördü.

"ANNE SADECE BİR TANE BEBEĞİNİ KURTARABİLDİ"

10 yılı aşkın süredir bölgedeki hayvanları beslediğini anlatan Göbel, "Köpeğimiz doğum yapacağı için buraya bir kulübe yaptık. Kulübe 10 yavru köpekle beraber yakıldı. 10 bebekten bir tanesi kurtuldu, 9 tanesi yanarak can verdi. Anne sadece bir tane bebeğini kurtarabildi" dedi.

"KASTEN YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Göbel, "Ben bu olayın kasten yapıldığını düşünüyorum. Sadece kulübenin olduğu yer yakılmış. Bu nasıl vicdan? Nasıl merhamet? Bu nasıl bir insanlığa sığar?" ifadelerini kullandı.

ANNE VE KURTARDIĞI YAVURUSUNUN DURUMU İYİ

Anne köpek ile yavrusunda küçük çapta yanık olduğunu söyleyen Fadim Göbel, "Annenin iki arka patisinde ve sırtında yanık izleri var. Dün elimden geldiğince müdahale etmeye çalıştım ama anne o kadar çok korkmuştu ki maalesef yaklaştırmıyor. Diğer bebeği ben temizledim zaten. Şu anda durumları iyi. Bir an evvel onlara kulübe yapıp, buraya bırakacağım" diye konuştu.

Konya'da kulübeleri yakılan 9 yavru köpek yanarak can verdi

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Konya'da kulübeleri yakılan 9 yavru köpek yanarak can verdi - Son Dakika


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