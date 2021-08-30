Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda çıkan örtü yangınına müdahale devam ediyor - Son Dakika

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Munzur Vadisi Milli Parkı'nda ormanlık alanda çıkan örtü yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangına, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve gönüllü vatandaşlardan oluşan çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Bölgenin dağlık ve sarp olmasından dolayı söndürme çalışmalarını zorlukla yürüten ekipler, arazöz ve itfaiyelere bağladıkları hortumlarla alevleri söndürmeye çalışıyor.

Bazı vatandaşlar da tırmık ve ağaç dalları yardımıyla yangının çevresinde şeritler oluşturup, alevlerin yayılmasını önlemeye çalışıyor.

Yangın bölgesinde incelemede bulunan Vali Mehmet Ali Özkan, gazetecilere, bir süre önce Hozat ilçesindeki Tanzi Deresi bölgesinde devam eden örtü yangının dün ekiplerce kontrol altına alındığını hatırlattı.

Tanzi Deresi bölgesindeki çevrilmiş alan içerisinde zaman zaman tütmelerin olduğunu ifade eden Özkan, şöyle konuştu:

"Bir kısım arkadaşlarımız oradaki soğutma çalışmalarına devam ediyorlar. Dün akşam itibarıyla de bizlerin söylemiyle Fırtına Veli Çeşmesi üzerindeki Munzur Vadisi Milli Parkı civarında bir örtü yangını tekrar başlamıştı. Arkadaşlarımızın ve havadan helikopterlerin müdahalesiyle sabah saatlerinde kontrol altında aldığımız yangın bugün tekrar saat 10.00 sıralarında şiddetli rüzgar sebebiyle yangın alanından değişik alanlara dağılan kıvılcımlar sebebiyle yeniden başladı."

Özkan, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi, itfaiye ve gönüllü ekiplerle yangına müdahalenin devam ettiğini belirtti.

Yangın söndürme çalışmalarının havadan da helikopterlerle devam edildiğini anlatan Özkan, şunları kaydetti:

"Sağ olsunlar Tarım ve Orman Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız iki helikopterin daha alana takviye olarak gönderileceğini ilettiler. Gerçekten bizim açımızdan zor bir alandı. Tabii bir başka haberde Nazımiye Kutuderesi üzerinde üçüncü bir yangının başladığı şeklinde. Orada da orman teşkilatımız ve gönüllülerimizle birlikte müdahalemizi devam ettiriyoruz. İnşallah insanımızla teşkilatlarımızla ve devletimizin tüm imkanlarıyla beraber kısa zamanda kontrol altına alırız ve hepimiz rahatlarız." diye konuştu.