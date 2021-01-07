Son dakika gündem: Nevşehir Belediyesi esnafa kira ve nakit desteği verecek - Son Dakika

Nevşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, belediyeye ait iş yerlerinde faaliyet gösteren esnafın kira bedellerinin öteleneceği, kentteki kahvehane işletmecilerine de 500'er lira hibe desteği sağlanacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Nevşehir Belediye Meclis Toplantısında Kovid-19 ile mücadele sürecinde esnafa destek verilmesine yönelik karar alındığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Rasim Arı, belediyeye ait iş yerlerinde faaliyet gösteren esnafın, ocak-şubat ve mart ayı kira bedellerinin sonraki aylara ötelendiğini, 2021 yılında da kira artışı yapmama kararı aldıklarını açıkladı.

Salgınla mücadele sürecinin olumsuz etkilerini azaltmak için işletmelere destek olacaklarını açıklayan Başkan Arı, "Gün, dayanışma ve birliktelik günüdür. Esnafımızı mağdur etmeyeceğiz. Esnafa rahat bir nefes aldırabilmek amacıyla farklı uygulamaları devreye aldık. Şehir merkezinde pandemi süresince kapalı kalan 32 kahvehane işletmesinin her birine Nevşehir Belediyesi olarak bir defaya mahsus 500 lira maddi destek sağlayacağız." dedi.