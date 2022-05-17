Son dakika gündem: Pendik'te terk edilen bebeğin annesinin tahliyesine karar verildi - Son Dakika
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Son dakika gündem: Pendik'te terk edilen bebeğin annesinin tahliyesine karar verildi

17.05.2022 13:15
Son dakika gündem: Pendik'te terk edilen bebeğin annesinin tahliyesine karar verildi

Son dakika gündem haberi: İstanbul Pendik'te terk edilmiş bulunan ve tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebeğin annesinin tahliyesi kararlaştırıldı.

İstanbul Pendik'te terk edilmiş bulunan ve tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebeğin annesinin tahliyesi kararlaştırıldı.

Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ebru S. katıldı. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme hakimi, Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yazılan yazıya cevap gelmediğini belirtti.

Duruşmada söz verilen sanık, daha önce yaptığı savunmalarının geçerli olduğunu ve tekrar ettiğini söyledi.

Sanık avukatları, müvekkillerin tahliye edilmesini istedi.

Duruşma savcısı, sanığın tutuklu kaldığı süre, delillerin büyük bir oranda toplanmış olması ve alacağı ceza miktarının da dikkate alınarak tahliyesi edilmesi talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın, tutuklu kaldığı süre, tutuklamanın tedbir mahiyetinde oluşu ve karartılacak delilin bulunmayışı nedeniyle tahliyesine karar verdi.

Pendik'te 29 Mart'ta boş bir arazide battaniyeye sarılmış bulunan bebek, sağlık ekiplerince Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Terk edilen bebeğe, sütannelik yapan tıp teknikeri Büşra Durmaz tarafından "Nisa Mihriban" ismi verilmişti.

Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen anne Ebru S. gözaltına alınmıştı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Araştırma, Mahkeme, Pendik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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