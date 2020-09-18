Son dakika gündem: Taşova'da 5 okula EBA Destek Noktası kuruldu - Son Dakika

Amasya'nın Taşova ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde uzaktan eğitime katılma imkanı olmayan öğrencilerin faydalanması için 5 okula EBA Destek Noktası kuruldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, Yeşilırmak Şehit Ferhat Bolat İlkokulu'ndaki EBA Destek Noktası'nı ziyaret ederek burada yaptığı açıklamada, öğrencilerin uzaktan eğitimlerine devam edebilmeleri için bakanlığın talimatıyla her türlü imkanı seferber ettiklerini söyledi.

Uzaktan eğitime imkanı olmayan öğrenciler için EBA Destek Noktaları'nın oluşturulduğunu vurgulayan Tümer, "Gerekli hijyen ve mesafe kurallarına dikkat edilerek öğrencilerimiz oluşturulan EBA Destek Noktaları sayesinde, teknolojiye erişim eksikliği ve internet sorunu yaşayan öğrencilerimize yönelik olarak uzaktan eğitime erişim imkanı sağlamayı amaçlamaktayız. Ayrıca köy okullarımıza da EBA Destek Noktaları kurma çalışmalarımız devam etmektedir." diye konuştu.