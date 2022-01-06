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Son dakika! THY KAZAKİSTAN'A OLAN UÇUŞLARINI 9 OCAK'A KADAR İPTAL ETTİ... İSTANBUL - THY KAZAKİSTAN'A OLAN UÇUŞLARINI 9 OCAK'A KADAR İPTAL ETTİ... - Son Dakika

Son dakika! THY KAZAKİSTAN'A OLAN UÇUŞLARINI 9 OCAK'A KADAR İPTAL ETTİ... İSTANBUL - THY KAZAKİSTAN'A OLAN UÇUŞLARINI 9 OCAK'A KADAR İPTAL ETTİ...

06.01.2022 21:50

Son dakika haberleri... Türk Hava Yolları(THY)'nın Kazakistan'da tarifeli uçuş yaptığı Nur-Sultan, Almatı ve Aktav seferleri 9 Ocak'a kadar iptal edildi.

Türk Hava Yolları(THY)'nın Kazakistan'da tarifeli uçuş yaptığı Nur-Sultan, Almatı ve Aktav seferleri 9 Ocak'a kadar iptal edildi. Kazakistan'da protestocuların bu şehirlerdeki havalimanlarını işgal etmesi sonrası dünden itibaren iptal edilen uçuşlar nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda bekleyen Kazak yolcular ise bir türlü ülkelerine dönemiyor.

Kazakistan'da protesto gösterileri sonrası ülke genelinde çıkan iç karışıklık nedeniyle başta başkent Nur-Sultan'daki Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı olmak üzere Almatı Uluslararası Havalimanı ve Aktav Havalimanı'nda uçuşlar dün akşamdan itibaren yapılamıyor. THY, 9 Ocak'a kadar olan tüm Kazakistan uçuşlarını iptal etti. Ayrıca Kazak hava yolu şirketi Air Astana da seferlerini gerçekleştiremiyor.

TERMİNALDE UÇUŞLARINI BEKLİYORLAR

Türkiye'den ülkelerine dönmek isteyen Kazak yolcular ise İstanbul Havalimanı'nda dünden bu yana seferlerin başlamasını bekliyor. Havalimanında uçuşlarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip eden Kazak yolcular, bilet satış bankoları önünde görevlilerden bilgi almaya çalıyor.

Uçuşları iptal olan bazı yolcular terminalde kalmayı tercih ederken, bazılarının da konaklamak için şehir merkezindeki otellere gittikleri öğrenildi. Tatil için geldiği İstanbul'dan ailesi ile birlikte ülkesine dönmek isteyen Kazakistan vatandaşı Gulzhanat Mugzhanova, iki gündür Nur-Sultan uçuşlarının iptal olması nedeniyle havalimanında mahsur kaldıklarını belirtti. Demirören Haber Ajansı'na konuşan Mugzhanova, İki gündür ülkemize gidemiyoruz. Ne zaman uçacağımızla ilgili hava yolu şirketine ve konsolosluğa başvurduk. Ancak henüz bir yanıt alamadık. En erken uçuş için 17-18 Ocak deniliyor. Ne olacağını bilmiyoruz ifadelerini kullandı.

ÇİMKENT UÇUŞLARINDA AKSAMA YOK

Öte yandan SCAT Havayolları İstanbul'dan Kazakistan'ın güneyinde yer alan ve Güney Kazakistan Eyaleti'nin merkezi olan Çimkent'e olan seferlerine devam ediyor. Nur-Sultan ve Almatı uçuşları iptal olan bazı yolcular ise Çimkent üzerinden memleketlerine gitmek için bilet bakıyor.

Son dakika! THY KAZAKİSTAN'A OLAN UÇUŞLARINI 9 OCAK'A KADAR İPTAL ETTİ... İSTANBUL - THY KAZAKİSTAN'A OLAN UÇUŞLARINI 9 OCAK'A KADAR İPTAL ETTİ...
Son dakika! THY KAZAKİSTAN'A OLAN UÇUŞLARINI 9 OCAK'A KADAR İPTAL ETTİ... İSTANBUL - THY KAZAKİSTAN'A OLAN UÇUŞLARINI 9 OCAK'A KADAR İPTAL ETTİ...
Son dakika! THY KAZAKİSTAN'A OLAN UÇUŞLARINI 9 OCAK'A KADAR İPTAL ETTİ... İSTANBUL - THY KAZAKİSTAN'A OLAN UÇUŞLARINI 9 OCAK'A KADAR İPTAL ETTİ...
Son dakika! THY KAZAKİSTAN'A OLAN UÇUŞLARINI 9 OCAK'A KADAR İPTAL ETTİ... İSTANBUL - THY KAZAKİSTAN'A OLAN UÇUŞLARINI 9 OCAK'A KADAR İPTAL ETTİ...
Son dakika! THY KAZAKİSTAN'A OLAN UÇUŞLARINI 9 OCAK'A KADAR İPTAL ETTİ... İSTANBUL - THY KAZAKİSTAN'A OLAN UÇUŞLARINI 9 OCAK'A KADAR İPTAL ETTİ...
Son dakika! THY KAZAKİSTAN'A OLAN UÇUŞLARINI 9 OCAK'A KADAR İPTAL ETTİ... İSTANBUL - THY KAZAKİSTAN'A OLAN UÇUŞLARINI 9 OCAK'A KADAR İPTAL ETTİ...

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Türk Hava Yolları, Kazakistan, İstanbul, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! THY KAZAKİSTAN'A OLAN UÇUŞLARINI 9 OCAK'A KADAR İPTAL ETTİ... İSTANBUL - THY KAZAKİSTAN'A OLAN UÇUŞLARINI 9 OCAK'A KADAR İPTAL ETTİ... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! THY KAZAKİSTAN'A OLAN UÇUŞLARINI 9 OCAK'A KADAR İPTAL ETTİ... İSTANBUL - THY KAZAKİSTAN'A OLAN UÇUŞLARINI 9 OCAK'A KADAR İPTAL ETTİ... - Son Dakika
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