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Son dakika gündem: Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Bayraktar, Nijerya Federal Başkent Bölgesi Bakanı Bello tarafından kabul edildi - Son Dakika

Son dakika gündem: Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Bayraktar, Nijerya Federal Başkent Bölgesi Bakanı Bello tarafından kabul edildi

11.06.2021 19:58
Son dakika gündem: Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Bayraktar, Nijerya Federal Başkent Bölgesi Bakanı Bello tarafından kabul edildi, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Nijerya Federal Başkent Bölgesi Bakanı Muhammed Musa Bello tarafından kabul edildi.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Nijerya Federal Başkent Bölgesi Bakanı Muhammed Musa Bello tarafından kabul edildi.

Büyükelçi Bayraktar ile Bakan Bello, başkent Abuja'daki Federal Başkent Bölgesi Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Bayraktar, görüşmede, Türk yatırımcıların Abuja'da yapacakları yatırımlar için destek verilmesini istedi.

Bello ise Türkiye'yi iki kez ziyaret ettiğini, iki ülke arasında sıcak ilişkiler olduğunu ifade etti.

Nijerya'ya daha fazla Türk yatırımcının gelmesini istediklerini belirten Bello, özellikle temel hizmetler alanında Türkiye'nin Nijerya'da yapabileceği çok fazla iş olduğunu söyledi.

Bello, Türk yatırımcılara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Büyükelçi, Nijerya, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Bayraktar, Nijerya Federal Başkent Bölgesi Bakanı Bello tarafından kabul edildi - Son Dakika


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