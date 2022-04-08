Son dakika gündem: Ukrayna'da sivillerin beklediği tren istasyonuna saldırı: 30 ölü, 100'den fazla yaralı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Ukrayna'da sivillerin beklediği tren istasyonuna saldırı: 30 ölü, 100'den fazla yaralı

08.04.2022 19:01

Son dakika haberleri... - Ukrayna'da sivillerin beklediği tren istasyonuna saldırı: 30 ölü, 100'den fazla yaralı Ukrayna Devlet Demiryolları (Ukrzaliznytsia) Müdürü Oleksandr Kamyshin, Rus ordusunun Kramatorsk kentindeki sivillerin tahliye için beklediği tren garına saldırı gerçekleştirdiğini, 30 kişinin...

- Ukrayna'da sivillerin beklediği tren istasyonuna saldırı: 30 ölü, 100'den fazla yaralı

KRAMATORSK - Ukrayna Devlet Demiryolları (Ukrzaliznytsia) Müdürü Oleksandr Kamyshin, Rus ordusunun Kramatorsk kentindeki sivillerin tahliye için beklediği tren garına saldırı gerçekleştirdiğini, 30 kişinin hayatını kaybettiğini ve 100'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 44. güne girildi. Ukrayna Devlet Demiryolları (Ukrzaliznytsia) Müdürü Oleksandr Kamyshin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Kramatorsk kentinde sivillerin tahliye için beklediği tren istasyonuna saldırı 2 roketle saldırı gerçekleştirdiğini ifade etti. Kamyshin saldırının bilançosunda dair, "Kramatorsk tren istasyonuna 2 roketle saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 30 kişi yaşamını yitirirken, 100'den fazla kişi de yaralandı. Bu, şehir halkına ve ulaşım altyapısına düzenlenmiş doğrudan bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.

Son dakika gündem: Ukrayna'da sivillerin beklediği tren istasyonuna saldırı: 30 ölü, 100'den fazla yaralı
Son dakika gündem: Ukrayna'da sivillerin beklediği tren istasyonuna saldırı: 30 ölü, 100'den fazla yaralı

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Ukrayna'nın Kramatorsk şehrindeki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi Ukrayna'nın Kramatorsk şehrindeki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi Rusya'dan sivillerin bulunduğu tren garı saldırısıyla ilgili açıklama geldi: Saldırıyı Ukrayna gerçekleştirdi Rusya'dan sivillerin bulunduğu tren garı saldırısıyla ilgili açıklama geldi: Saldırıyı Ukrayna gerçekleştirdi

Devlet Demiryolları, Kramatorsk, Ukrayna, Saldırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Ukrayna'da sivillerin beklediği tren istasyonuna saldırı: 30 ölü, 100'den fazla yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Ukrayna'da sivillerin beklediği tren istasyonuna saldırı: 30 ölü, 100'den fazla yaralı - Son Dakika
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