Filistin Başbakanı Iştiyye - Ürdün Başbakanı el-Hasavne ortak basın toplantısı - Son Dakika

Filistin Başbakanı Iştiyye - Ürdün Başbakanı el-Hasavne ortak basın toplantısı
09.12.2021 23:02
Görüntü Dökümü: Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye'nin konuşması Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne'nin konuşması RAMALLAH - Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ve Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne başkanlığındaki iki ülke heyeti ortak yüksek komite toplantısı için işgal altındaki Batı Şeria'da...
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Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye'nin konuşması
Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne'nin konuşması RAMALLAH - Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ve Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne başkanlığındaki iki ülke heyeti ortak yüksek komite toplantısı için işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kentinde bir araya geldi. Toplantı sonrası iki Başbakan ortak basın toplantısı düzenledi.
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