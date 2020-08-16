Son dakika gündem: Yüzme bilmeyen çocuk kalmasın - Son Dakika

Son dakika gündem: Yüzme bilmeyen çocuk kalmasın

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ilk defa havuz gören çocuklar doyasıya yüzdü.

Son dakika gündem: Yüzme bilmeyen çocuk kalmasın, System.String[]

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ilk defa havuz gören çocuklar doyasıya yüzdü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı yüzme bilmeyen çocuk kalmasın projesi çerçevesinde Orhaneli Gençlik ve Spor Müdürlüğünde yüzme havuzu açılışı yapıldı. Açılış törenine Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Belediye Başkanı Ali Aykurt, Ak Parti İlçe Başkanı Ramazan Turhan, Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Ataş, protokol mensupları ve vatandaşlar katıldı. Ali Aykurt yaptığı konuşmada, "Bu portatif havuz, gençlerimize ne kadar önem verdiğimizi gösteriyor. Yüzme bilmeyen kalmasın kampanyası başlamadan önce biz Orhaneli'de bunu başlatmıştık. Taşıma sistemi ile geçen yıl ilçemizden 363 çocuğumuzu velilerin araç kontrolü altında Bursa'ya götürdük ve yüzmesini öğrettik. Yine geçen yıl 180 öğrencimize futbol sertifikası verdik, bunun yanında basketçilerimizi yetiştiriyoruz. 2 takım basket takımımı var, bu takımımız Bursa'da birinci sırada yer alırken, güreşçilerimize büyük seviyede destek vermekte olup, şu anda Bursa'mızı Türkiye genelinde temsil eden güreşçiler Orhaneli'den çıktı" dedi.

Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, yüzme öğrenmeye gelen çocuklara başarılar dilerken, pandemi sürecinde korona virüsüne karşı öğrencileri uyardı. Bulgurlu, yüzmeyi öğrenen çocukları kaymakamlığa davet etti.

Portatif yüzme havuzu 1.20 derinlik, 14X6 genişliğe sahip. Elektronik ve su arıtma temizleme sistemi ile donatılan havuz haftanın 6 günü hizmet verecek. Yüzme havuzu sabah 10 ile akşam 17 arası açık olup, bir kadın, bir erkek antrenör tarafından çocuklar eğitilecek. - BURSA

Orhaneli, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 13:28

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Yüzme bilmeyen çocuk kalmasın - Son Dakika
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