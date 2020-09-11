Sivas'ın Zara ilçesinde, teröristler tarafından şehit edilen 9 kişi düzenlenen törenle anıldı.
İlçeye bağlı Selimiye köyünde teröristlerin saldırısı sonucu 9 kişinin şehit edilmesinin 26. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.
Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, Belediye Başkan Vekili Ahmet Erzurumluoğlu ile ilçe protokolü, şehit mezarlarını ziyaret etti, dua okudu.
Selimiye köyünde ise şehitler için mevlit okutuldu.
Tören sonrası konuşan Kaymakam Mehmet Sayın, "1994 eylül ayında hain terör örgütü mensuplarının düzenlediği baskın neticesinde Selimiye köyümüz ateşe verilmiş, 9 vatandaşımız da şehit edilmişti. Acımızın yıl dönümünde şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerimize de sabır diliyorum." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 15:57 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Zara'da Selimiye şehitleri anıldı - Son Dakika