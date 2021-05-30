BURDUR'da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim için bir iş yerine giren polis memurları ile baba ve 2 oğlu arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında 2 polis memuru yaralanırken, baba ve 2 oğlu da darbedildiklerini öne sürerek şikayetçi oldu. Burdur Valiliği, olayla ilgili idari soruşturma başlattı.

Burdur merkez Özgür Mahallesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri, bir iş yerine denetim için girdi. İddiaya göre, burada iş yeri sahibi ve 2 oğlu polise mukavemette bulundu. Yaşanan tartışma sonrası polis memurlarıyla 3 kişi arasında arbede yaşandı. Olayda sonucunda 2 polis memuru yaralanırken, baba ve 2 oğlu da darbedildiklerini öne sürerek, şikayetçi oldu.