Son dakika haber... 21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Yarışmasında finalistler belirlendi - Son Dakika

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, Karabük'ün tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinde "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla yarın başlayacak ve 3 gün sürecek 21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamındaki "Belgesel Film Yarışması"na katılan 1431 eser arasından finale kalanlar belirlendi.

Bu yıl "Kent hafızası" yan temasıyla düzenlenecek festival etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Belgesel Film Yarışması"nda ön jüri üyeleri Mehmet Ko¨pru¨, Nesli O¨zalp Tuncer, Akif Kaya, Esra Bayhan, Go¨ksel Tuzun ve Eren Ugˆur tarafından değerlendirilen 1431 eserden 3 dalda finale kalanlar açıklandı.

Buna göre, profesyonel kategoride "Alis Ubbo", "Aynı Evin Çocukları", "Bir Rüya Gördüm", "Gracefully", " Karadeniz'in Yalnız Nineleri", "Rouhg Remote Rumble" ve "Sessiz Çanlar" amatör kategorisinde "Orman Çakalları", "Tennur", "Uzaklarda", "Adyraspan", "Boşver Diyarbakır", " Derik'te Kalanlar" ve "Kördüğüm", serbest kategorisinde de "Adana Köprübaşı", "Aklın Bende Kalmasın", "Çan: Termik Kasabası", "Donuk Bakışlar", "Uçurumun Kıyısında", "Satlık" ve "Umutsuz" isimli eserler finale kaldı.

Finale kalan 21 film Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde gösterime sunuldu.

Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonunda dereceye girecek filmlere ödülleri 26 Eylül'de düzenlenecek ödül töreni ile verilecek.

Festival Komitesi Başkanı olan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yarın çelenk sunumu ile başlayacak festivalde, en iyi restore edilen eve plaket çakacaklarını, çeşitli sergilerin açılacağını, film gösterimlerinin olacağını ve meşalenin yakılacağını söyledi.

Festivalde pantemi önlemlerinin üst seviyede tutulacağını anlatan Köse, finale kalan filmlerin yönetmenlerini ve emekçilerini de kutladı.