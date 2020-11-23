Son dakika haber... ABD'de Şükran Günü'nü protesto eden aktivist hindi kılığına girdi - Son Dakika

ABD'nin New York kentinde 94'üncü Geleneksel Şükran Günü'nde hindilerin kesilmesine tepki gösteren Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler (PETA) üyesi hindi kılığına girerek, protesto etti.

ABD'nin New York kentinde bu yıl 94'üncü düzenlenen Geleneksel Şükran Günü'nde hindilerin kesilmesine tepki gösteren Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler (PETA) üyesi bir aktivist, caddede hindi kılığına girdi. Şükran Günü'nde kullanılacak hindiler için endişe duyduğu ifade edilen bir hayvan hakları organizasyonu olan Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler (PETA) üyesi, Güney Carolina eyaletinin Charleston şehrinde eylem düzenledi.

DOĞRAMA TAHTASINDA POZ VERDİ

Protestocu hindi kılığına girerek doğrama tahtası üzerinde durdu. Kameraya yansıyan görüntüde, hindi kılığına giren protestocunun ten rengi şort giydiği ve iki büyük boy hindi heykelinin yanında poz verdiği görüldü. PETA konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "hindisiz" bir Şükran Günü çağrısında bulunuyoruz. Bu eylem, insanların vegan bir şekilde kutlama yapmaları için ülke çapında yapılan çağrının' bir parçası" ifadelerine yer verdi.