Son dakika haber... ABD ekonomisi 2020'de yüzde 3,5 daraldı - Son Dakika

Son dakika haber... ABD ekonomisi 2020'de yüzde 3,5 daraldı

28.01.2021 17:15
Son dakika haber... ABD ekonomisi 2020'de yüzde 3,5 daraldı, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi... ABD ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle 2020'de yüzde 3,5 küçülerek 1946'dan bu yana en kötü performansını kaydetti.

ABD ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle 2020'de yüzde 3,5 küçülerek 1946'dan bu yana en kötü performansını kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, Ekim- Aralık 2020 dönemine ait öncü Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH 2020'nin dördüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 4 arttı.

Geçen yılın ikinci çeyreğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşadığı tarihi daralmanın ardından üçüncü çeyrekte rekor hızda büyüme kaydeden ABD ekonomisi, geçen yılın dördüncü çeyreğinde piyasa beklentileriyle paralel seyir izledi.

Ülke ekonomisi, Kovid-19 salgını ve salgına karşı alınan karantina önlemleri nedeniyle geçen yılın ilk çeyreğinde 5 daralmış, ikinci çeyreğinde yaşadığı yüzde 31,4'lük rekor küçülmenin ardından, salgına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesiyle üçüncü çeyrekte yüzde 33,4 büyümüştü.

ABD ekonomisi, 2020 genelinde ise yüzde 3,5 daralarak 1946'dan bu yana kaydedilen en kötü performansı gösterdi. Söz konusu daralma, 2007-2009 yıllarındaki küresel finansal kriz döneminden bu yana ilk yıllık küçülme oldu. Ülke ekonomisi 2019'da yüzde 2,2 büyümüştü.

Büyüme son çeyrekte yavaşladı

Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan sıkı tedbirlerin gevşetilmesiyle başlayan ekonomik toparlanmanın devam etmesi dördüncü çeyrek GSYH artışında belirleyici oldu. Ancak Kovid-19 vakalarındaki artışla yeniden uygulamaya koyulan kısıtlamalar, salgının ülke ekonomisini etkilemeye devam etmesine neden olurken, büyüme performansını yavaşlattı.

Bu dönemde ABD ekonomisinin büyüme performansında, ihracat, sabit yatırımlar, kişisel tüketim harcamaları ve özel stok yatırımlardaki artışın eyalet ve yerel yönetim harcamaları ile federal hükümet harcamalarındaki düşüşle kısmen dengelenmesi etkili oldu. Aynı dönemde ithalat da artış gösterdi.

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 1,5 arttı. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise bu dönemde yüzde 1,4'lük artış kaydederek beklentilerin altında kaldı. Söz konusu verinin bu dönemde yüzde 1,5 artması bekleniyordu.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... ABD ekonomisi 2020'de yüzde 3,5 daraldı - Son Dakika Ekonomi


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