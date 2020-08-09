Son dakika haber! ABD Savunma Bakanı Esper: "Kasım sonuna kadar Afganistan'daki asker sayımızı 5 binin altına... - Son Dakika

Son dakika haber! ABD Savunma Bakanı Esper: "Kasım sonuna kadar Afganistan'daki asker sayımızı 5 binin altına...

Gelen son dakika haberlerine göre ABD Savunma Bakanı Mark Esper, kasım sonuna kadar ABD'nin Afganistan'daki asker sayısını 5 binin altına düşereceklerini açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, kasım sonuna kadar ABD'nin Afganistan'daki asker sayısını 5 binin altına düşereceklerini açıkladı. Esper, Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada, "Kasım sonuna kadar Afganistan'daki asker sayımızı 5 binin altına düşüreceğiz." ifadesini kullandı. Söz konusu plan hakkında Pentagon yetkililerinin Kongreyi bilgilendireceğini belirten Esper, "ABD'nin, Afganistan'dan çıkarken kendisine yönelik bir terör tehditi olmadığını garantiye alması gerekir." ifadesine yer verdi. ABD Başkanı Donald Trump, 4 Ağustos'ta Axios'a verdiği mülakatta, ABD'nin Afganistan'dan büyük oranda çekildiğini vurgulayarak, yakın zamanda buradaki asker sayısının 8 bine düşeceğini bildirmişti. Trump, "Askerimizin çekilmesine yönelik müzakereler sürüyor. Seçim gününe kadar buradaki asker sayımız 4 ila 5 bine kadar düşecek." ifadesini kullanırken çekilme sürecine ilişkin net bir tarih vermekten kaçınmıştı.

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 06:15

Kaynak: AA

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