Son dakika haber... Adana'da ağabeyini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi - Son Dakika
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Son dakika haber... Adana'da ağabeyini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

23.02.2022 12:08
Son dakika haber... Adana'da ağabeyini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Son dakika haberi: Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı ağabeyini tabancayla öldüren sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı ağabeyini tabancayla öldüren sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı.

Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde geçen yıl 18 Ekim'de Muzaffer A'nın (30) evinde başından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan kardeşi Selçuk A. (21) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, anne Esen A'nın gezi için gittiği Mardin'den dönüşte kendisiyle yaşayan oğlunu evlerinde ölü bulduğu ve durumu polise bildirdiği anlatıldı.

İddianamede, elde edilen deliller doğrultusunda olay günü gece saatlerinde zanlı Selçuk A. ile maktul ağabeyi Muzaffer A'nın evde uyuşturucu satışı konusunda tartıştıkları, zanlının masanın üzerindeki ruhsatsız tabancayla ağabeyini öldürdüğü belirtildi.

Zanlının, olaydan iki gün sonra suçunu itiraf ederek polise teslim olduğu bildirilen iddianamede, Selçuk A'nın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Tutuklu sanık Selçuk A'nın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Geçen yıl 18 Ekim'de, merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde Muzaffer A. evinde öldürülmüş halde bulunmuş, olaydan iki gün sonra suçunu itiraf eden maktulün kardeşi Selçuk A. tutuklanmıştı.

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Ağırlaştırılmış Müebbet, Selçuk, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Adana'da ağabeyini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi - Son Dakika


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