Son dakika haberleri... Kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Hafif ticari araçta yapılan aramalarda ise 121 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Adana 'da kaçak içki ve sigara operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransız mevkidaşı Macron'a yanıt: Şahsımla daha çok sıkıntın olacak

Tuvaletini yaptığı sırada gelen teklife hiç düşünmeden "Evet" dedi

Maskeyi başına bone yaptı, kendisini uyaran zabıtaya "senin için takayım" cevabını verdi