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SPOR Adana Demirspor'un yeni transferleri Öztümer ve Uludağ: Çok mutluyuz - Son Dakika

SPOR Adana Demirspor'un yeni transferleri Öztümer ve Uludağ: Çok mutluyuz

01.02.2022 16:53

SPOR Adana Demirspor'un yeni transferleri Öztümer ve Uludağ: Çok mutluyuzCan ÇELİK-Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,(DHA) - Adana Demirspor'un yeni transferleri Erhun Öztümer ve Alper Uludağ, çok mutlu ve heyecanlı olduklarını belirterek kadroda yer bulabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

SPOR Adana Demirspor'un yeni transferleri Öztümer ve Uludağ: Çok mutluyuz

Can ÇELİK-Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,(DHA) - Adana Demirspor'un yeni transferleri Erhun Öztümer ve Alper Uludağ, çok mutlu ve heyecanlı olduklarını belirterek kadroda yer bulabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 6 Şubat'ta oynayacakları Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Mavi-lacivertli ekibin yeni transferlerinden Erhun Öztümer ve Alper Uludağ, antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Orta saha oyuncusu Öztümer, Adana Demirspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu ve her şeyin çok iyi gittiğini söyledi. Takımla kısa sürede kaynaştığını dile getiren Öztümer, "Forma şansı bulmak, takıma katkı sunmak için elimden geleni yapacağım. Taraftarları top bendeyken heyecanlandırmak istiyorum. Atak bir futbol anlayışım var. Kaliteli bir takıma geldim. Dünya yıldızları var. Ben de takımın bir parçası olmak istiyorum. Bir hafta içinde transferim gerçekleşti. Ben hemen gelmek istedim. Başkan için geldim" dedi.

"SÖZLEŞMEYİ FESHETTİKTEN SONRA GÖRÜŞTÜM"

Son olarak İttifak Holding Konyaspor'da forma giyen ve geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor'a imza atan Alper Uludağ ise takıma katıldığı günden beri kulüpteki herkesin kendisine yardımcı olduğunu ve bundan dolayı kısa sürede adapte olabileceğini kaydetti. Geçen sezon ağır bir sakatlık yaşadığını hatırlatan Uludağ, "Bundan dolayı fazla forma şansı bulamadım. Daha sonra ayrılmak istedim. Sosyal medyada konuşulanın aksine sözleşmeyi feshettikten sonra Adan Demirspor'la görüşmeye başladım. Buraya deplasmana geldiğimizde taraftarlardan, camiadan etkileniyorduk. Bugüne nasipmiş. Doğru karar verdiğime inanıyorum. Sakatlığımı atlattım. Gücüm kuvvetim yerinde, hazırım" diye konuştu.

SPOR Adana Demirspor'un yeni transferleri Öztümer ve Uludağ: Çok mutluyuz
SPOR Adana Demirspor'un yeni transferleri Öztümer ve Uludağ: Çok mutluyuz
SPOR Adana Demirspor'un yeni transferleri Öztümer ve Uludağ: Çok mutluyuz
SPOR Adana Demirspor'un yeni transferleri Öztümer ve Uludağ: Çok mutluyuz
SPOR Adana Demirspor'un yeni transferleri Öztümer ve Uludağ: Çok mutluyuz

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Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Rizespor, Uludağ, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Adana Demirspor'un yeni transferleri Öztümer ve Uludağ: Çok mutluyuz - Son Dakika


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