Son dakika haber! Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu başladı - Son Dakika

Son dakika haber! Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu başladı

Son dakika gündem haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sıfır kaza, sıfır can kaybı, sıfır yaralanma, sıfır asayiş olayı, sıfır uyuşturucu ve sıfır terör olayı... Bu hayırlı sıfırları sağlamak için bu eğitimler şarttır ve önemlidir.

Son dakika haber! Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu başladı, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sıfır kaza, sıfır can kaybı, sıfır yaralanma, sıfır asayiş olayı, sıfır uyuşturucu ve sıfır terör olayı... Bu hayırlı sıfırları sağlamak için bu eğitimler şarttır ve önemlidir." dedi.

Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu'nun açılışı nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda program düzenlendi.

Bakan Soylu, program öncesinde, afet olaylarında görev alan koku köpeklerinin saha çalışmasına ilişkin örnek olay gösterimini izledi.

Gösterimde, eğitimli koku köpeği tarafından bulunan parçalardan ya da kaybolan kişilerden alınan örneklerle kriminal inceleme aracının sahadaki anlık kimlik tespiti işlemine tanık olan Soylu, olay yeri inceleme araç ve ekipmanlarını konusunda yetkililerden bilgi aldı.

Soylu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, suçun ve suçlunun tespit edilmesinde olay yerinde müdahalenin önemli olduğunu vurguladı.

Açılışı yapılan eğitim programıyla hem sahada çalışan emniyet teşkilatının hem de üniversitelerin bilgisi ve tecrübesini bir araya getirmeye çalıştıklarını ifade eden Soylu, "Daha önce mevcut olan bir birimdi ama kapsamını genişlettik, kapasitesini arttırdık ve Avrupa standartlarının üzerini hedefledik." diye konuştu.

"En sevdiğimiz rakam sıfır"

Güvenlik konusunda en sevdikleri verinin "sıfır" olduğunu belirten Soylu, "Sıfır kaza, sıfır can kaybı, sıfır yaralanma, sıfır asayiş olayı, sıfır uyuşturucu ve sıfır terör olayı.. Bu hayırlı sıfırları sağlamak için bu eğitimler şarttır ve önemlidir." dedi.

Bunun sadece yazılı talimatla olamayacağını vurgulayan Soylu, herkesin gayret göstermesi gerektiğini söyledi.

Lübnan'daki patlamanın ardından harekete geçen AFAD ekibinin orada yaptığı çalışmalarla gurur duyduklarını anlatan Soylu, gösterilen çabaların Türkiye'nin kapasite ve kabiliyetini bir kez daha ortaya koyduğunu dile getirdi.

17 Ağustos depreminin yıl dönümü nedeniyle gelecek haftayı çeşitli etkinlik ve farkındalıklarla "depreme hazırlık haftası" olarak geçirmeyi planladıklarını bildiren Süleyman Soylu, kazandıkları her tecrübe ışığında yeni tedbirler aldıklarını ifade etti.

Türk polis teşkilatı

Polis teşkilatının kuruluşu ve tarihsel geçmişi hakkında bilgi veren Soylu, şunları söyledi:

"Bizim ülkemiz, ilk adımları atmakta geciken bir ülke olmamıştır ama ilk adımı attıktan sonra önümüze engeller çıkarıldığı çok olmuştur. Bunun, pek çok alanda olduğu gibi polislik eğitiminde de örneği vardır. Az önce kısaca tarif etmeye çalıştığım polislik eğitim tarihimiz, darbe yönetimleriyle kritik noktalarda kesişmektedir.

Askeri darbe yönetimleri, polislik eğitimlerinin içeriğine, modern polis eğitimi formatından çıkacak şekilde müdahale etmiş, sivil karakterini törpülemeye çalışmış, ilk kademe polis amirlerinin eğitiminde yatılı sürelerini sürekli uzatmıştır. 1960 darbesi yönetimi, modern polis eğitiminin o dönem taşıyıcı kurumu olan İstanbul Polis Okulunu kapatmış, Polis Enstitüsünün yüksek kısımlarını kapatmış, sadece komiser yardımcısı yetiştirecek hale getirmiş ve yatılı eğitim süresini 3 yıla çıkarmıştır.1980 darbesi ise bu yatılı süreyi 4 yıla yükseltmiştir. 28 Şubat sürecinde ise 1907'den beri polis memuru yetiştiren polis okulları kapatılmış, 2 yıl yatılı eğitim veren polis meslek yüksekokulları kurulmuştur. 7 Şubat MİT krizi sonrasında bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla konu yeniden ele alınmış, 2015 yılındaki polis eğitim reformu ile 1937 yılında sivil bir anlayışla kurulan Ankara Polis Enstitüsü modeline benzer şekilde Polis Akademimiz yeniden yapılandırılmıştır."

"Çağı yakalamış durumdayız"

Türkiye'deki polis eğitimlerini dünyadaki örnekleriyle mukayese eden Soylu, "Polis eğitiminde genel anlamda çağı yakalamış durumdayız ve kendimizi de bu konuda devamlı geliştiriyoruz." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye bugün polislik anlamında, suçu ve suçluyu takip etme anlamında, teknolojik açıdan dünyanın gelişmiş ülkelerinden kesinlikle geri değildir, hatta ileri olduğu pek çok saha vardır. Özellikle kriminal inceleme noktasındaki kapasitemizle her vatandaşımızın rahatlıkla gurur duyabileceğini buradan ifade etmek isterim. Güvenliğin pek çok alanında olduğu gibi kriminal araştırma sahasında da gelişen teknoloji ve kurumsal tecrübemizi harmanlayarak modern anlamda yepyeni bir anlayışla hareket ediyoruz."

Kriminal polis laboratuvarlarının çalışmaları

Suç ve suçlu teknolojiyi hangi hızda ve kapsamda kullanıyorsa, kendilerinin de onlardan daha hızlı ve geniş kapsamlı bir teknoloji kullandıklarının altını çizen Soylu, önemli kaynak ve insan yatırımları yaptıklarını belirtti.

Soylu, ülke genelindeki 10 kriminal polis laboratuvarında geçen yıl soruşturmacı birimlerden gelen 292 bin 769 inceleme talebinin karşılandığını, bir merkez parmak izi laboratuvarıyla birlikte 8 laboratuvarın uluslararası İSO standartlarına göre akredite edildiğini, kalan 3 tanesinin de akreditasyon işlemlerinin sürdüğü bilgisini paylaştı.

"Zeytindalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekat bölgelerinde bomba imha uzmanlarımız tarafından tam 8 bin 281 bomba etkisiz hale getirilmiştir." ifadesini kullanan Soylu, ayrıca bomba imha robotları başta olmak üzere inceleme ve imhada kullanılan donanımın yüzde 95'inin de yine Kriminal Başkanlığı tarafından üretildiğini dile getirdi.

Bir taraftan işin fiili kısmını yürütürken kurumsal hafızayı da oluşturduklarına dikkati çeken Soylu, "Halihazırda, 1979 yılından beri meydana gelen 23 bin 535 bomba olayının tüm bilgilerinin bulunduğu bomba olayları hafıza merkezimiz de faaliyete girmiştir ve bu birim, dünya genelinde 37 ülkenin üye olduğu uluslararası bomba bilgi merkezinin üyesidir." diye konuştu.

"68 bin 629 şahıs tespiti yapıldı"

Olay yeri inceleme şube müdürlüklerinin çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Soylu, şunları söyledi:

"Otomatik avuç izi ve parmak izi tanımlama sistemini barındıran, 53 parmak izi geliştirme laboratuvarına sahip Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğümüzün de aydınlatma faaliyetlerinde kilit bir rolü olduğunu burada ifade etmek isterim. Bu şube müdürlüğümüzde sadece yılın ilk altı ayında 91 bin 747 olay incelenmiş, bunların 27 bin 966'sı aydınlatılmış, bu olaylara ilişkin 32 bin 9 şahıs tespiti yapılmıştır.

Özellikle son 10 ayda, sistemde mukayese ve kontrol bekleyen 2,5 milyon parmak iziyle ilgili özel bir çalışma başlatılmış, bunların 2,2 milyonunun kontrolü sağlanmış, terör olaylarında 1918, uyuşturucu olaylarında 2 bin 415, kasten adam öldürme olaylarında 628 kişi olmak üzere diğer başlıklarla birlikte toplam 68 bin 629 şahıs tespiti yapılmıştır."

Afet ile mücadele

Kriminal alanı, farklı bir sahasındaki yetkinliklerini arttıracak bir adım daha attıklarını belirten Soylu, doğal afetlerin ve kazaların da ortaya koyduğu kayıplar, bunlara ait yeni sorumluluklar, yeni hukuki ve adli durumlarla karşılaştıklarını dile getirdi.

Bakan Soylu, bütün kurum ve kuruluşlarla bir bütün halinde hareket ederek afet sonrası zararı en aza indirmek için çalıştıklarını bildirdi. Özellikle AFAD Başkanlığı eliyle, Türkiye'nin bu alanda çok büyük bir kabiliyet ve kapasite kazandığına işaret eden Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

"Türkiye bugün sadece afet anını değil, afet sürecinin tamamını yönetmektedir. Bu süreci afet öncesi hazırlık, afet anı kurtarma ve afet sonrası normalleşme olarak ele alıyoruz ve gerek kurumsal yapımızı gerekse afet yönetim planlamamızı bu şekilde yapıyoruz. Ancak yine de kaybedilen canlarımız oluyor. İşte tam da bu noktada, afet yönetiminin kriminal incelemeyle kesiştiği bir alana giriyoruz. Maalesef deprem ve diğer afetlerde kimlik tespiti başlı başına bir problem halini almaktadır. Allah göstermesin, insan sevdiğini, bir yakınını kaybedince, en azından ona son görevini ifa edebilmek, onu defnedebilmek, başına gidip fatiha okuyacağı bir mezarının olduğunu bilmek ister. Keza bir kişinin gerçekten hayatını kaybettiğinin tespit edilip edilmemesi, bunun resmen ilanı, ölüm anının doğru tespiti, bunun delillere dayanması da çok farklı hukuki sonuçlar üretebiliyor. Bazen miras hukukunda, bazen ceza davalarında sonuçları olabiliyor. Dolayısıyla devlet olarak bu sahayı da çözümlememiz ve buradaki ihtiyacı gidermemiz gerekiyor."

Kursa katılan eğitmenlere teşekkür belgelerinin verilmesinin ardından tören sona erdi.

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 13:41

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu başladı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarla ilgili son kararı açıklıyor Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan okulların başlamasıyla ilgili öneri: Yüz yüze eğitim en az 1 ay daha başlamamalı Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı İngiltere'de 30 yıllık turizm firması iflas etti Miçotakis, Türkiye gerginliğiyle ilgili "acil koduyla" ulusa sesleniş konuşması yaptı Son Dakika: Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy görevinden istifa etti Son Dakika: Galatasaray, Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı 3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu Ali Koç'tan Galatasaray'a Mert Hakan göndermesi: Vedat Muriqi'den sonra sıkıntı yarattı Alanyasporlu Siopis ve eşi, gittikleri düğünde koronavirüse yakalandı Bodrum'da kadınların "Niye bakıyorsunuz" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı Galatasaray'dan ayrılan Lemina Werder Bremen'le anlaştı Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı Beşiktaş, bonservisi elinde olan Ivan Martic'e teklifte bulundu Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! "CHP Genel Başkanı kim olmalı?" sorusunda İnce sürprizi
Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı         
16:48
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar         
16:38
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu         
15:54
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı         
15:27
Serinlemek için girdikleri denizden cansız bedenleri çıktı! Üç kardeşten ikisi boğuldu Serinlemek için girdikleri denizden cansız bedenleri çıktı! Üç kardeşten ikisi boğuldu         
15:18
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı         
14:50
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi         
14:39
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi         
14:00
Gelen teklifleri reddeden Aykut Kocaman: Takım çalıştırmayı düşünmüyorum Gelen teklifleri reddeden Aykut Kocaman: Takım çalıştırmayı düşünmüyorum         
13:51
Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek         
13:51
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında araç muayene süreleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında araç muayene süreleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı         
13:12
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var         
13:00
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı         
12:30
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı         
12:26
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi         
11:55
Son Dakika: Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısı iki haftaya kadar piyasaya çıkacak Son Dakika: Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısı iki haftaya kadar piyasaya çıkacak         
11:49
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor         
11:45
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti         
10:58
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü" iddiası hakkında konuştu         
10:57
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu         
10:54
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi         
10:08
İngiltere'de T-Rex'in kuzeni yeni bir dinozor türü keşfedildi İngiltere'de T-Rex'in kuzeni yeni bir dinozor türü keşfedildi         
10:07
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş         
09:35
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada         
09:20
Yaşlı çifti ölüm bile ayıramadı! Devrilen traktörün altında can verdiler Yaşlı çifti ölüm bile ayıramadı! Devrilen traktörün altında can verdiler         
08:57
Güvenli limandan büyük kaçış! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor Güvenli limandan büyük kaçış! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor         
08:20
Miras kavgasında kardeş, ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü Miras kavgasında kardeş, ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü         
01:18
UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Shakhtar ile Inter, Sevilla ile Manchester United eşleşti UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Shakhtar ile Inter, Sevilla ile Manchester United eşleşti         
00:01
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler         
23:15
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü         
23:13
Meral Akşener'den erken seçim tahmini: 2021'in Haziran ayında olabilir Meral Akşener'den erken seçim tahmini: 2021'in Haziran ayında olabilir         
23:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2020 20:47:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei